Percheziții în Capitală și în 13 județe din țară. Acțiune de amploare a Poliției Române

În această dimineață, polițiștii realizează percheziții în București și în alte 13 județe din România. Un număr de 144 de mandate de percheziție dimiciliară sunt puse în aplicare într-un dosar ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală și înșelăciune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Parchetul de pe lângă Tribunalul coordonează acțiunile desfășurate în București și în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea. 15 mandate de aducere vor fi puse în executare.

În acest dosar ar fi implicat și fostul deputat Octavian Goga. Acesta mai este condamnat definitiv într-un dosar ce vizează infracțiunile de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, potrivit Digi24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Percheziții de amploare în București și alte 13 județe

În perioada 2016 – prezent, o persoană care deținea funcția de administrator pentru șase societăți comerciale ar fi realizat activități comerciale fără a le contabiliza. Conform surselor publicației menționate mai sus, persoana respectivă ar fi chiar fostul deputat PSD Octavian Goga.

Astfel, suspectul ar fi înregistrat facturi fiscale fără conținut real și ar fi obținut credite bancare, ajutat de un funcționar al băncii, fără a respecta reglementările în vigoare, pentru a obține beneficii fiscale.

ADVERTISEMENT

Banii obținuți în acel fel erau folosiți atât în cadrul societăților respective, cât și de persoanele suspecte de implicare în activități infracționale, în scop personal. Prejudiciul o să fie stabilit după administrarea probatoriului.

Polițiști din București și din județele Mureș, Brașov, Argeș, Alba, Bistrița Năsăud, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș, Tulcea, din cadrul D.G.A, dar și jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Burebista” Brașov sunt implicați în această acțiune de amploare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române asigură suport de specialitate în cadrul respectivei acțiun. Totodată, potrivit anchetatorilor, un bărbat s-ar fi dat drept broker și ar fi convins o persoană să investească 80.000 de lei

„Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigare a Criminalității Economice a Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătura privată”, transmite Poliția Capitalei, potrivit Libertatea.

ADVERTISEMENT