Percheziții în Mureș. Mascații, în căutarea tabletelor din programul „Școala de acasă”

Percheziții de amploare în Mureș. Mascații au descins la 16 locuințe pentru a găsi tabletele din programul „Școala de acasă”.
Claudia Şoiogea
21.08.2025 | 10:37
Perchezitii in Mures Mascatii in cautarea tabletelor din programul Scoala de acasa
Mai multe familii din Mureș au „uitat” să returneze tabletele primite de elevi în programul „Școala de acasă”. Sursa foto: Facebook/ Poliția Română

Percheziții de amploare într-o comună din Mureș. Mascații au descins la 16 locuințe pentru a căuta tabletele din programul „Școala de Acasă”. Elevii din familiile defavorizate le-au primit pentru a învăța în perioada pandemiei, însă multe dintre aceste dispozitive nu au mai fost returnate.

În Mureș, mai multe familii nu au mai returnat tabletele primite de elevi în cadrul programului „Școala de acasă”

În perioada pandemiei, elevii au fost nevoiți să participe la ore online, de acasă. Mulți dintre ei nu au avut un laptop sau o tabletă, așa că programul „Școala de acasă” le-a oferit elevilor din familiile defavorizate tablete de pe care să se conecteze la internet și să participe la ore. Ani mai târziu, aceste tablete au dispărut ca prin minune.

După ridicarea restricțiilor din pandemie, elevii s-au întors fizic la școală, ceea ce a însemnat că și tabletele primite trebuiau returnate. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat. Multe dintre ele nu doar că nu au mai fost returnate, ci au fost vândute. Din acest motiv, mascații au descins la 16 locuințe din județul Mureș pentru a căuta tabletele din programul „Școala de acasă”.

Cea care a sesizat poliția a fost chiar conducerea unei școli din Brad. Reprezentanții unității de învățământ au observat că lipsesc aproape 50 de tablete pe care elevii din familiile defavorizate le-au primit în cadrul programului „Școala de acasă”. Tabletele au fost repartizate începând cu anul 2020, urmând ca la finalul pandemiei să fie returnate unității de învățământ.

Prejudiciul tabletelor nereturnate este estimat la peste 16.000 de lei

În urma perchizițiilor, mai multe persoane au fost dus la audiere într-un dosar care vizează „abuzul de încredere”. Mascații și polițiștii au reușit să recupereze doar o parte din dispozitivele electronice pe care familiile defavorizate au „uitat” să le mai returneze. Potrivit purtătorului de cuvânt IPJ Mureș, prejudiciul este estimat la 16.620 de lei.

„Mai multe persoane au beneficiat, pe baza unor contracte de comodat încheiate cu o unitate de învățământ, de dispozitive electronice cu acces la internet. Persoanele în cauză nu ar fi restituit bunurile conform prevederilor legale, fiind creat astfel un prejudiciu estimat, până în prezent, la aproximativ 16.620 de lei. În urma activităților, au fost recuperate o parte dintre dispozitivele electronice, precum și contravaloarea acestora.”, a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

În urma descinderilor, 16 persoane au fost duse la audieri. Oamenii din comună care au aflat de cele întâmplate susțin că nu este deloc moral și nici corect cum au procedat familiile care au „uitat” să mai returneze tabletele. Nefiind un bun care să le aparțină în totalitate, dispozitivele trebuiau returnate imediat după pandemie.

Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
