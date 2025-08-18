News

Percheziţii în Vâlcea, la poliţişti suspectaţi că au luat mită. Aceștia modificau în sistem perioada de suspendare a permiselor de conducere

Procurorii DNA au efectuat percheziții domiciliare la mai mulți polițiști din Vâlcea. Aceștia sunt suspectați de fapte de corupție
Codrina Menţel
18.08.2025 | 13:56
Perchezitii in Valcea la politisti suspectati ca au luat mita Acestia modificau in sistem perioada de suspendare a permiselor de conducere
Percheziţii în Vâlcea, la poliţişti suspectaţi că au luat mită. Foto: hepta.ro

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie au descins, luni, în locuințele unor polițiști din Vâlcea. Aceștia sunt suspectați de fapte de corupție. Vizate au fost și persoane fără calități speciale.

ADVERTISEMENT

Percheziții la polițiști din Vâlcea

Ministerul Public a anunțat că procurorii din cadrul archetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie, fac cercetări în cazul unor polițiști rutieri din Vâlcea.

Aceștia sunt vizați de comiterea mai multor infracțiuni de corupție în legătură cu atribuțiile de serviciu. Au fost identificate nereguli privind implementarea în sistemul informatic a menţiunilor, în cazul unor șoferi care s-au ales cu permisul de conducere suspendat. Mai exact, aceștia au modificat șoferilor perioada de suspendare a permisului, favorizând anumite persoane.

ADVERTISEMENT

Astfel, în cursul zilei de luni, au avut loc 12 percheziții domiciliare la locuințele unor agenți de poliție, însă vizate au fost și alte persoane fără calitate specială.

De asemenea, procurorii au mers și la două birouri dintr-o structură a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. Percheziții s-au făcut și asupra vehiculelor utilizate de mai multe persoane implicate.

ADVERTISEMENT
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la...
Digi24.ro
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”

S-au ridicat mai multe documente de la sediul IPJ Vâlcea

In acest caz, au fost puse în executare trei ordonanţe de ridicare de înscrisuri şi bunuri de la sediul IPJ Vâlcea. De asemenea, au fost puse în executare și patru mandate de aducere, două dintre ele vizând agenți de poliție. Persoanele implicate urmează să fie audiate la sediul Parchetului, în vederea continuării anchetei.

ADVERTISEMENT
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre...
Digisport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România

În cauză, anchetatorii au beneficiat de sprijinul Brigăzii de Operaţiuni Speciale Piteşti, al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea şi al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

ADVERTISEMENT

Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unei anchete aflate în derulare, iar pe parcursul acesteia se vor dispune măsurile legale în raport de situaţiile constatate şi de probatoriul administrat.

OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Câte...
Fanatik
OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Câte sancțiuni au aplicat? Update
Curs valutar BNR luni, 18 august 2025. Moneda euro începe săptămâna pe minus....
Fanatik
Curs valutar BNR luni, 18 august 2025. Moneda euro începe săptămâna pe minus. Update
Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă. Edu.ro a publicat notele. Când se afișează...
Fanatik
Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă. Edu.ro a publicat notele. Când se afișează rezultatele finale după contestații. Verifică aici primele rezultate BAC 2025 din sesiunea de august
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!