Percheziţii în Vâlcea, la poliţişti suspectaţi că au luat mită. Aceștia modificau în sistem perioada de suspendare a permiselor de conducere

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie au descins, luni, în locuințele unor polițiști din Vâlcea. Aceștia sunt suspectați de fapte de corupție. Vizate au fost și persoane fără calități speciale.

Percheziții la polițiști din Vâlcea

Ministerul Public a anunțat că procurorii din cadrul archetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie, fac cercetări în cazul unor polițiști rutieri din Vâlcea.

Aceștia sunt vizați de comiterea mai multor în legătură cu atribuțiile de serviciu. Au fost identificate nereguli privind implementarea în sistemul informatic a menţiunilor, în cazul unor șoferi care s-au ales cu permisul de conducere suspendat. Mai exact, aceștia au modificat șoferilor perioada de , favorizând anumite persoane.

Astfel, în cursul zilei de luni, au avut loc 12 percheziții domiciliare la locuințele unor agenți de poliție, însă vizate au fost și alte persoane fără calitate specială.

De asemenea, procurorii au mers și la două birouri dintr-o structură a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. Percheziții s-au făcut și asupra vehiculelor utilizate de mai multe persoane implicate.

S-au ridicat mai multe documente de la sediul IPJ Vâlcea

In acest caz, au fost puse în executare trei ordonanţe de ridicare de înscrisuri şi bunuri de la sediul IPJ Vâlcea. De asemenea, au fost puse în executare și patru mandate de aducere, două dintre ele vizând agenți de poliție. Persoanele implicate urmează să fie audiate la sediul Parchetului, în vederea continuării anchetei.

În cauză, anchetatorii au beneficiat de sprijinul Brigăzii de Operaţiuni Speciale Piteşti, al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea şi al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unei anchete aflate în derulare, iar pe parcursul acesteia se vor dispune măsurile legale în raport de situaţiile constatate şi de probatoriul administrat.