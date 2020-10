Percheziții la DSP Arad și Spitalul Județean! Ancheta vizează gestionarea epidemiei de coronavirus

Mai multe echipaje de poliție aflate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au descins în cursul zilei de miercuri, 7 octombrie, la sediul Direcției de Sănătate Publică Arad, precum și la Spitalul Județean din oraș, în vederea efectuării perchezițiilor într-un dosar ce vizează gestionarea epidemiei de coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai concret, operațiunea vizează o serie de ilegalități comise în această perioadă, inclusiv în modul de realizare a testelor. Potrivit unor surse citate de specialarad.ro, la perchiziții participă și ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

„Este o procedură în desfășurare, în aceste momente nu putem să vă dăm detalii, vă vom informa la finalizarea acțiunii”, a declarat Antonela Ianotă, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mascații” au descins la DSP și Spitalul Județean Arad. Se fac percheziții într-un dosar ce vizează gestionarea epidemiei de COVID-19

Horea Timiş, șeful DSP Arad anunța pe data de 19 august că jumătate dintre angajaţii instituţiei sunt cercetaţi penal în urma activităţilor şi deciziilor luate încă de la izbucnirea epidemiei de coronavirus. Este vorba, printre altele, despre semnarea unor contracte de servicii în afara bazei legale, dar necesare, potrivit acestuia, în vederea combaterii răspândirii bolii.

„Noi suntem tot într-o anchetă. De la începutul pandemiei, am fost asaltaţi de tot felul de plângeri, să fim chemaţi medicii la tot felul de anchete, începând cu primul deces de COVID-19 din Arad. Ulterior, pe alte motive: modalitatea de efectuare a anchetelor epidemiologice, pe baza raportului Curţii de Conturi, din cauza transportului persoanelor de la frontieră, a achiziţiilor făcute în stare de urgenţă.

ADVERTISEMENT

De exemplu, conform legii, eu nu am voie să depăşesc bugetul de venituri şi cheltuieli de anul trecut, asta deşi în stare de urgenţă sau stare de alertă capacitatea financiară a DSP a crescut, având în vedere că am început să facem contra-cost teste PCR, încasăm bani şi facem achiziţii.

Automat se modifică veniturile şi cheltuielile faţă de anul trecut. Dacă încalci această limită, e caz penal, am înţeles. Eu trebuie să stau şi să aştept să se modifice legile ţării sau să merg mai departe ţinând cont de contextul pandemic şi nevoia de intervenţie rapidă a medicilor şi specialiştilor DSP.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ne aşteptăm să fim cercetaţi şi pentru testele PCR pe care le-am făcut în afara definiţiei de caz. La nivel judeţean am decis să facem teste în cămine de bătrâni sau alte instituţii cu risc, pentru a găsi la timp bolnavii şi a limita răspândirea infecţiei.

Am făcut asta chiar dacă am ştiu că nu ne încadrăm pe lege, dar altfel riscam să scăpăm de sub control răspândirea virusului tocmai în centre în care se află persoane cu multe vulnerabilităţi. În toate cazurile în care s-a încălcat legea, nimeni nu a luat bani de la DSP să ducă acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aceste anchete au pus presiuni uriaşe pe angajaţii DSP şi ai altor instituţii publice. Funcţionarii nu mai vor să iasă din litera legii, din cauza fricii”, a declarat șeful DSP Arad pentru Agerpres.