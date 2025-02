Percheziții la șeful de campanie al lui Călin Georgescu. Reacția suveranistului: „Nu ne puteți intimida”

Călin Georgescu a anunțat că s-au făcut percheziții la apropiații săi. Acesta a precizat că vizat a fost șeful lui de campanie, Radu Pally. Ce transmite Georgescu în acest context.

Percheziții la apropiații lui Călin Georgescu

În dimineața zilei de marți, 11 februarie, autoritățile au efectuat percheziții la unul dintre apropiații lui , șeful său de campanie, Radu Pally. În acest caz, cel mai probabil, este vorba despre

„Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz – nu ne puteți intimida – nu putem fi îngenunchiați!”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

La scurt timp după postarea suveranistului, Poliția Română a transmis o informare. Aici, autoritățile condamnă cele spuse de Georgescu și menționează că activitatea este desfășurată cu neutralitate politică.

„Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. De altfel, toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului.

Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Vă reamintim faptul că activitatea de urmărire penală a poliției judiciare are caracter nepublic și se desfășoară sub autoritatea unităților de parchet competente, șefii ierarhici ai polițiștilor neavând competență în a da dispoziții privind efectuarea actelor de urmărire penală.

Reiterăm că tot personalul instituției noastre își desfășoară activitatea cu profesionalism, imparțialitate, echidistanță și neutralitate politică”, a transmis Poliția Română.

În același timp, autoritățile investighează modul în care campania lui Călin Georgescu a fost finanțată, din moment ce suveranistul a susținut că nu a investit niciun leu. În acest sens, a fost deschisă o anchetă, din oficiu, de Inspectoratul General al Poliției Române.

„În cadrul acestui dosar penal au fost solicitate date şi informaţii inclusiv de la AEP (…) Readucem în atenţie faptul că, premergător procesului electoral, conducerea MAI a solicitat public întregului personal să îşi desfăşoare activitatea cu profesionalism, imparţialitate, echidistanţă şi neutralitate politică”, a transmis MAI.

Cine este Radu Pally

Radu Pally a fost jurnalist în presa argeșeană, la publicațiile Blitz și Reklama. Împreună cu soția sa, Crenguța Pally, se ocupă de campania lui Călin Georgescu. Aceasta a înființat societatea Marker & Senzzo Media, conform

Această firmă a produs clipul publicitar de campanie electorală în care suveranistul apare pe un cal alb. Anchetatorii încearcă să afle mai multe detalii.

În același timp, cei doi au creat un grup de Whatsapp, cu jurnaliști din diferite trusturi de presă. Cei din urmă au criticat modul în care cei doi gestionau grupul, dat fiind faptul că au impus o serie de reguli.

Fiecare jurnalist avea dreptul la o singură întrebare, legată doar de campanie, fără detalii personale. De asemenea, răspunsul venea în termen de 8-10 ore și era interzisă comentarea răspunsului. În același timp, glumele sau ironiile erau interzise.