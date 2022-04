Performanța atinsă de Nicolo Napoli în fotbalul românesc: „Încerc să ajung cât mai sus”. Ce spune de Dinamo – FCU Craiova

Nicolo Napoli, tehnicianul lui FC U Craiova 1948, a atins o bornă impresionantă în etapa trecută a campionatului. La partida cu CS Mioveni, scor 1-1, italianul a devenit primul antrenor din afara țării care a reușit să adune 200 de meciuri pe banca tehnică a unei echipe din Casa Pariurilor Liga 1.

Performanța atinsă de Nicolo Napoli la meciul FCU Craiova – Mioveni: „Încerc să ajung cât mai sus”

a devenit primul tehnician străin care a reușit să strângă 200 de partide în Casa Pariurilor Liga 1. Italianul în vârstă de 60 de ani și-a început experiența în România, acum 18 ani, la Craiova. De atunci antrenorul a părăsit granițele României doar o singură dată, pentru o scurtă aventură în țara sa natală, la Orbassano, formație din ligiile inferioare ale Italiei.

După doi ani petrecuți în Italia, Nicolo Napoli s-a întors la clubul patronat de Adrian Mititelu pentru două sezoane, iar de atunci tehnicianul a antrenat doar în campionatul României. Acesta a trecut la cluburi precum FC Brașov, Astra Ploiești, CS Turnu Severin și CSMS Iași.

În perioada de 18 ani petrecută în România, Nicolo Napoli a antrenat în cea mai mare parte a carierei sale la clubul patronat de Adrian Mititelu. Italianul a revenit în această iarnă la FC U Craiova 1948, pentru al optulea mandat pe banca tehnică a trupei din Bănie.

„Sunt fericit, am lucrat în România mulți ani și pentru asta am ajuns la 200 de meciuri în Liga 1. Încerc să ajung cât mai sus posibil. Sunt aici pentru că mă simt bine în România, în special la Craiova, am amintiri plăcute aici”. a declarat Nicolo Napoli în exclusivitate pentru FANATIK.

Italianul a declarat că a venit la FC U Craiova să ajute echipa să se salveze de la retrogradare. El are o primă dacă va reuși să asigure locul formației din Bănie în următorul sezon de Casa Pariurilor Liga 1.

„Avem o primă pentru salvarea de la retrogradare și vom vedea ce se întâmplă, vom discuta. Avem șapte meciuri foarte dificile, dar cred că ne vom descurca bine și ne vom îndeplini obiectivul. Am venit aici să salvez echipa de la retrogradare”, a spus tehnicianul lui FC U Craiova 1948.

Pentru FC U Craiova 1948 urmează deplasarea la București, cu Dinamo: „Teoretic, suntem peste ei”

Următorul meci din play-out-ul Casei Pariurilor Liga 1 al lui FC U Craiova 1948 este cu Dinamo. Întâlnirea dintre cele două formații se anunță un adevărat război, atât în teren, cât și în

Nicolo Napoli a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre duelul formației sale cu Dinamo. Tehnicianul oltenilor este încrezător în jocul elevilor săi și crede că FC U Craiova 1948 se va întoarce cu puncte din deplasarea de la București.

„Meciul este foarte dificil pentru ambele echipe, jucăm pentru victorie, însă vom vedea vineri cine va câștiga. Cred că băieții mei vor juca bine și vor face un rezultat foarte bun. Noi mergem să aducem puncte acasă”. a declarat Nicolo Napoli

Antrenorul oltenilor a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că victoria din „Ștefan cel Mare” ține doar de forma echipei. Italianul a spus că Dinamo se află într-o perioadă bună cu Dusan Uhrin Jr. pe banca tehnică, iar tehnicianul ceh se descurcă bine la formația din Capitală.

„Teoretic, suntem peste ei. Dinamo a început să aibă rezultate, a adus un antrenor nou la echipă și face treabă bună. Câștigarea meciului ține de noi, o să vedem dacă vom face un rezultat bun. Obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare”. a spus tehnicianul oltenilor, Nicolo Napoli.