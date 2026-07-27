Sport

Performanță de senzație pentru scrima românească! Radu Nițu, medalie de bronz la Mondiale

Scrima românească strălucește din nou pe cele mai mari scene ale sportului. Sabrerul Radu Nițu (22 de ani) a reușit să câștige medalia de bronz la Campionatele Mondiale.
Traian Terzian
27.07.2026 | 14:46
Performanta de senzatie pentru scrima romaneasca Radu Nitu medalie de bronz la Mondiale
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Radu Nițu (21 de ani), medalie de bronz la Mondialele de scrimă de la Hong Kong. Sursă foto: Facebook Steaua București
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După un parcurs excelent, Radu Nițu a luat bronzul la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, care se desfășoară în aceste zile. Pentru tânărul sabrer român este prima performanță notabilă din carieră.

Radu Nițu, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă

Radu Nițu, medaliat cu argint la Europene împreună cu echipa, a avut o evoluție încântătoare în proba de sabie, trecând rând pe rând de adversari de calibru. Din păcate, românul s-a oprit în semifinale, după ce a fost învins de rusul Pavel Graudyn, scor 8-15.

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Aflat pe locul 72 în clasamentul mondial, puștiul crescut la clubul Riposta s-a calificat pe tabloul principal după ce a obținut șase victorii în faza grupelor. Au urmat alte prestații extraordinare, reușind să treacă mai întâi de Furkan Yaman (Turcia) cu 15-13

Succesele cu Matyas Szabo (Germania), scor 15-6, și Chepeng Shen (China), scor 15-10, l-au dus în sferturile de finală, acolo unde a trecut de americanul Darii Lukasheko, scor 15-9. Nițu s-a oprit în cele din urmă în semifinale, iar la 21 de ani trebuie să se mulțumească cu bronzul mondial.

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Tot în proba de sabie, George Dragomir, care a cucerit bronzul la Europenele din acest an, a cedat în primul tur în fața japonezului Hayato Tsubo. După ce a trecut de Benedek Dallo (Ungaria), scor 15-5, și de Meo Kokubo (Japonia), scor 15-14, Vlad Covaliu a fost învins în 16-imi Sandro Bazadze (Georgia), campionul mondial en-titre, scor 13-15.

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Prima medalie individuală pentru România după patru ani

Performanța lui Radu Nițu este cu atât mai importantă, cu cât este prima medalie mondială în probele individuale după o pauză de patru ani. În 2022, Iulian Teodosiu lua bronzul, tot în proba de sabie, la competiția de la Cairo.

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Până acum, România a mai fost reprezentată de trei sportive la actualele Campionate Mondiale. Amalia Covaliu a încheiat pe locul 26 la sabie, la spadă Natalia Constantin s-a clasat pe 62, iar Emma Șonț a terminat pe 64.

În următoarele trei zile dale competiției de la Hong Kong se vor desfășura întrecerile pe echipe la toate armele. România va concura la spadă feminin, sabie feminin și sabie masculin.

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Susținere importantă pentru scrimerii români

Reprezentanții României la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong au avut parte de o susținere importantă. Alături de ei s-au aflat Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Marius Florea, președintele Federației Române de Scrimă, precum și alți membri ai delegației.

De asemenea, Consulul General al României la Hong Kong, Mircea Ciulu, împreună cu soția sa Sabina Ciulu, a venit să-i susțină pe sabrerii tricolori la competiția ce se desfășoară în sala AsiaWorld-Expo.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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