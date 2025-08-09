Performanță fabuloasă! Ce au reușit FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene

FCSB și Universitatea Craiova nu doar că și-au câștigat , respectiv , dar au făcut-o cu stil. Cele două rivale din SuperLiga au obținut succesele în fața unui număr impresionant de spectatori. Din acest motiv, campioana României și oltenii au fost sus în topul asistențelor din Europa.

FCSB și Universitatea Craiova în topul asistențelor din Europa

Arena Națională a fost trei sferturi goală la FCSB – Drita 3-2. Doar 13.825 spectatori au asistat pe stadion la prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar Europa League. Cu toate acestea, echipa lui Charalambous a prins podiumul în topul asistențelor la meciurile disputate joi în a doua competiție continentală intercluburi.

Campioana României a fost devansată de două echipe din Grecia. PAOK a avut 21.240 de suporteri cu Wolfsberger, în timp Panathinaikos a avut 20.636 de fani la partida cu Shakhtar.

În schimb, CFR Cluj, a doua reprezentantă a României în preliminariile Europa League s-a clasat pe locul 5. 10.383 de suporteri au văzut din Gruia înfrângerea cu Braga, scor 1-2.

🟠 UEL Q3 first leg attendances (5-7 Aug): 21,340 🇬🇷 PAOK – 🇦🇹 WAC

20,636 🇬🇷 Panathinaikos – 🇺🇦 Shakhtar

13,825 🇷🇴 FCSB – 🇽🇰 Drita

11,744 🇨🇭 Servette – 🇳🇱 Utrecht

10,383 🇷🇴 CFR Cluj – 🇵🇹 Braga

8,779 🇳🇴 Fredrikstad – 🇩🇰 Midtjylland

6,495 🇭🇷 Rijeka – 🇮🇪 Shelbourne

5,600 🇧🇦… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

În Conference League, Universitatea Craiova a prins locul 3 în topul celor mai mari asistențe din această săptămână. La victoria electrizantă din Bănie cu Spartak Trnava au asistat 22.664 de suporteri.

Oltenii au fost depășiti doar de partidele Hajduk Split – Dinamo City (31.652 de fani) și Partizan Belgrad – Hibernian (26.342 de spectatori).

🏟️ Highest attendances in 🟢 UECL Q3 first legs (5-7 Aug): 31,652 🇭🇷 Hajduk Split – 🇦🇱 Dinamo City

26,342 🇷🇸 Partizan – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian

22,664 🇷🇴 Univ Craiova – 🇸🇰 Spartak T.

18,930 🇦🇹 Rapid – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Dundee Utd

17,842 🇸🇪 AIK – 🇭🇺 Györ

17,316 🇨🇿 Sparta – 🇦🇲 Ararat

16,163 🇧🇬 Levski – 🇦🇿… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Toate cele trei echipe românești vor juca retururile în deplasare, mai exact joi, 14 august. Drita – FCSB este programat de la ora 21:00, în timp ce Braga – CFR Cluj și Sparta Trnava vor lua startul în același timp, de la ora 21:30.