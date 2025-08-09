Sport

Performanță fabuloasă! Ce au reușit FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene

Interesul fanilor pentru meciurile celor de la FCSB și Universitatea Craiova le-a propulsat pe rivale în topul asistențelor din Europa
Cristian Măciucă
09.08.2025 | 08:40
Performanta fabuloasa Ce au reusit FCSB si Universitatea Craiova in cupele europene
ULTIMA ORĂ
FCSB și Universitatea Craiova, în topul asistențelor din cupele europene. Seară perfectă pentru rivalele din SuperLiga. FOTO: Fanatik

FCSB și Universitatea Craiova nu doar că și-au câștigat meciurile cu Drita, respectiv Spartak Trnava, dar au făcut-o cu stil. Cele două rivale din SuperLiga au obținut succesele în fața unui număr impresionant de spectatori. Din acest motiv, campioana României și oltenii au fost sus în topul asistențelor din Europa.

ADVERTISEMENT

FCSB și Universitatea Craiova în topul asistențelor din Europa

Arena Națională a fost trei sferturi goală la FCSB – Drita 3-2. Doar 13.825 spectatori au asistat pe stadion la prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar Europa League. Cu toate acestea, echipa lui Charalambous a prins podiumul în topul asistențelor la meciurile disputate joi în a doua competiție continentală intercluburi.

Campioana României a fost devansată de două echipe din Grecia. PAOK a avut 21.240 de suporteri cu Wolfsberger, în timp Panathinaikos a avut 20.636 de fani la partida cu Shakhtar.

ADVERTISEMENT

În schimb, CFR Cluj, a doua reprezentantă a României în preliminariile Europa League s-a clasat pe locul 5. 10.383 de suporteri au văzut din Gruia înfrângerea cu Braga, scor 1-2.

În Conference League, Universitatea Craiova a prins locul 3 în topul celor mai mari asistențe din această săptămână. La victoria electrizantă din Bănie cu Spartak Trnava au asistat 22.664 de suporteri.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

Oltenii au fost depășiti doar de partidele Hajduk Split – Dinamo City (31.652 de fani) și Partizan Belgrad – Hibernian (26.342 de spectatori).

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Toate cele trei echipe românești vor juca retururile în deplasare, mai exact joi, 14 august. Drita – FCSB este programat de la ora 21:00, în timp ce Braga – CFR Cluj și Sparta Trnava vor lua startul în același timp, de la ora 21:30.

ADVERTISEMENT
1,42 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Unirea Slobozia
Savuros! Mihai Stoica a citat din Holograf după interviul lui Bîrligea: „Și bărbații...
Fanatik
Savuros! Mihai Stoica a citat din Holograf după interviul lui Bîrligea: „Și bărbații plâng câteodată!”
Marius Şumudică prevede o bătălie acerbă pentru play-off în SuperLiga: „Rapid a scos...
Fanatik
Marius Şumudică prevede o bătălie acerbă pentru play-off în SuperLiga: „Rapid a scos maximum din ce putea!”
Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun fundaș central de picior stâng din...
Fanatik
Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!