Performanță fantastică la gimnastică. A luat medalia de aur după 1100 zile de pauză!

Teodora Cucu, cea mai bună sportivă din România la gimnastică aerobică, s-a întors în concursuri după o absență de trei ani și a ieșit pe locul 1.

Gimnastica aerobică nu se uită nici după o pauză de 3 ani! Este cazul Teodorei Cucu, cea mai bună gimnastă de aerobic de la noi. La 21 de ani, Teo a revenit la Campionatele Naționale și a câștigat medalia de aur, prima la seniori.

„Mă simt super bine, am început să savurez aceste momente, nu mă așteptam să fac acest pas”, a spus Teodora Cucu, medaliată cu aur la Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică, în proba de individual.

Teo a început să practice gimnastica ritmică la câțiva ani, iar la 9 a suferit o intervenție chirurgicală și a fost nevoită să renunțe.

„Am început cu gimnastica ritmică, am avut o operație apoi am trecut la aerobică, iar în 2017 am suferit altă intervenție chirurgicală și m-am oprit din sport. Am revenit în 2020, în febuarie”, a dezvăluit Teodora Cucu, medaliată cu aur la Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică, în proba de individual.

Sportul și facultatea unde este studentă în anul 3 îi ocupă tot timpul, dar nu se plânge. „După antrenamente am și o sală de crossfit la care lucrez, timpul liber nu prea am, dar îmi place să fac toate lucrurile astea”, adaugă Teodora Cucu, medaliată cu aur la Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică, în proba de individual.

Sportiva dezvăluie că atunci când s-a hotărât să renunțe la gimnastică, un an nu a vrut să mai audă de niciun fel de mișcare, dar nu i-a ieșit: „Mi-am dat seama că asta sunt eu, că nu pot să stau fără să fac ceva. Am început să dansez, să fac acrodance, iar din 2019 am început să mă antrenez pe crossfit, parte de pregătire fizică, forță”.

Medalia pe care a câștigat-o va sta la loc de cinste, iar pentru la anul și-a făcut o promisiune: să se întoarcă de la la Europene și Mondiale cu două medalii de aur.

Teodora Cucu, operată la șold și la ligamente

Până la 20 de ani, Teodora a trăit multe momente grele din cauza sănătății. La 9 ani a fost nevoită să renunțe la gimnastica ritmică din cauza unei accidentări la șold. A fost operată, iar 4 luni a stat în gips și nimeni nu se mai gândea că ar mai putea face sport. După ce și-a revenit, s-a apucat de gimnastică aerobică, iar în 2015 a câștigat aurul european în proba individuală la juniori, singura medalie de aur din istoria României. La 17 ani, a ajuns din nou pe masa de operație. Două ligamente rupte și oasele deplasate. A trecut și peste acest hop și în aprilie 2020, în timpul pandemiei de Coronavirus, s-a hotărât să revină în concursuri.

Vrea un element care să îi poarte numele În 2013, la un concurs internațional, Teo a prezentat același element pe care vrea să îl facă la Mondialele de la anul, cu o mica îmbunătățire. „Cu acel element am devenit cunoscută, așa mă știa toată lumea, acel element mi-a făcut numele în gimnastică”, a mai spus Teodora.

Sportiva vrea să își filmeze exercițiul și să îl trimită la Comitetul Internațional pentru a-i da numele ei: „Trebuie doar să îl prezint la o competiție și, după ce îl voi executa în concurs, îmi va purta numele”.

Până în prezent, tânăra a câștigat peste 100 de medalii, cele mai importante sunt cele de la Campionatele Europene de unde s-a întors acasă cu aurul la individual și medalia de argint la trio.