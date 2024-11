Performanță halucinantă! Portarul de rezervă a intrat pe teren și a marcat două goluri

Recent, echipa congoleză Mazembe a oferit un moment care va rămâne cu siguranță în istorie. Portarul de rezervă a fost introdus pe teren și a marcat două goluri.

Performanță inedită în fotbalul african

Clubul de fotbal Mazembe se află în amintirea microbiștilor nostalgici de la finala Cupei Mondiale a Cluburilor din 2010, când a pierdut în fața celor de la Inter Milano.

La meciul din campionat, contra Us Panda, antrenorul Lamine N’Diaye a recurs la un gest neașteptat. În lipsa soluțiilor pe banca de rezerve, acesta l-a trimis pe teren, în atac, pe Suleiman Shaibu, portarul de rezervă, informează .

Nigerianul a fost introdus în minutul 67. Deși echipa sa conducea cu 1-0, fotbalistul a fost folosit ca atacant. Acesta i-a răsplătit încrederea tehnicianului său și a marcat în minutele 84 și 91, stabilind scorul final de 3-0.

Povești uluitoare trăite de un antrenor român în fotbalul african

Nici românii nu sunt străini de ceea ce înseamnă fotbalul din Africa.

Mai exact, pe vremea când se afla în Burkina Faso, românul a pregătit o academie de tineret. Antrenorul a dezvăluit cum jucătorii își modificau vârsta pentru a fi, cel puțin în acte, mai tineri.

„În Burkina Faso este povestea asta cu faptul că le modifică vârsta jucătorilor și le schimbă buletinele, pașapoartele, tot. Eu antrenam la tineret, iar vârsta jucătorilor era de 18-19 ani. Într-o zi ne vine la probă un tânăr jucător.

L-am întrebat câți ani are și el mi-a zis că are 22. I-am zis că e cam mare, dar el nu zicea nimic. Mă duc la șeful centrului și îi zic că îmi place de el dar are 22 de ani. Și mi-a zis: ‘Nicio problemă. Mâine îl facem de 17 dacă vrei’”, a spus Augustin Călin la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

O altă practică bizară în fotbalul african este legată de teama celor de acolo de forța vracilor. Antrenorul a povestit cum dispariția unui telefon al unui jucător din echipă a fost soluționată „de frică”: „Vine Marabu, un bătrân care arăta neîngrijit, cu barbă și baston, cum vezi în filme. Le-a zis: ‘Spuneți cine a luat telefonul, altfel, până diseară o să muriți’.

‘Dacă nu îmi spuneți vine Marabu’. Iar vine Marabu și cel care a furat a mărturisit imediat și l-a trimis acasă. Nu mi-a venit să cred. Au această teamă de mici”, a mai spus antrenorul român.