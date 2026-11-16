Performanță importantă pentru handbalul feminin românesc! Trei echipe s-au calificat spectacolus în grupele EHF European League

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Handbalul feminin românesc traversează un moment excelent în competițiile continentale. Nu mai puțin de trei formații din Liga Florilor au trecut de ultimul tur preliminar al EHF European League și vor continua aventura europeană în faza grupelor. Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea au motive de sărbătoare după rezultatele obținute în weekend.

România, trei din trei în EHF European League! Calificări spectaculoase pentru Corona Brașov și Dunărea Brăila

Duminică, 15 noiembrie, Corona Brașov și Dunărea Brăila au completat tabloul echipelor românești calificate în grupele Corona Brașov a trecut de formația franceză Chambray Touraine Handball, după două victorii identice, scor 26-25. După succesul obținut în deplasare, brașovencele au repetat performanța și în fața propriilor suporteri.

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și Adrian Chiruț a avut un avantaj de șase goluri în repriza secundă, 23-17, însă finalul a fost unul tensionat. Franțuzoaicele au redus diferența, dar Corona a rezistat și a obținut calificarea cu scorul general de 52-50.

Ana Berbece a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu cinci reușite, în timp ce Magda Balsam, Karolina Kochaniak și Sorina Grozav au înscris câte patru goluri.

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Dunărea Brăila a întors rezultatul din Norvegia! SCM Râmnicu Vâlcea, calificare fără emoții

Dunărea Brăila a reușit o prestație impresionantă în returul cu Molde Elite. După înfrângerea la limită din Norvegia, scor 29-30, echipa pregătită de Bogdan Burcea s-a impus categoric pe teren propriu, cu 33-24. Partida a fost echilibrată în prima repriză, încheiată cu 15-13 în favoarea gazdelor. Brăilencele au făcut însă diferența după pauză și au obținut calificarea cu scorul general de 62-54.

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Elena Roșu a fost principala marcatoare a Dunării, cu șapte goluri, urmată de Rebeca Necula, cu șase reușite. Portarul Elena Șerban a avut, la rândul său, o contribuție importantă, cu 12 intervenții.

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Prima reprezentantă a României care își asigurase prezența în grupe a fost SCM Râmnicu Vâlcea. Formația antrenată de Florentin Pera a eliminat echipa poloneză MKS Lublin după două victorii cu același scor, 32-27, și un categoric 64-54 la general.

Cinci echipe românești în grupele cupelor europene! Când se vor afla adversarele

Prin calificările obținute în EHF European League, România ajunge la cinci reprezentante în fazele grupelor celor mai importante două competiții europene de handbal feminin.

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Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea se alătură astfel formațiilor Gloria Bistrița și CSM București, care evoluează în EHF Champions League. Cele trei echipe din Liga Florilor își vor afla adversarele din EHF European League joi, 19 noiembrie 2026, când este programată tragerea la sorți.

Faza grupelor va începe pe 9 ianuarie 2027 și se va încheia pe 21 februarie. Sferturile de finală sunt programate în luna martie, iar turneul Final Four se va desfășura pe 8 și 9 mai 2027.