Performanță istorică pentru Cristian Chivu în Italia: A câștigat prestigioasa „Panchina d’Oro”

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Cristian Chivu (45 de ani) scrie o nouă pagină de aur în istoria fotbalului românesc! a fost desemnat câștigătorul celei de-a 35-a ediții a prestigiosului premiu Panchina d’Oro („Banca de Aur”), distincția anuală acordată de colegii de breaslă din Italia pentru performanțele reușite în stagiunea 2025/26. Tehnicianul român a dominat scrutinul organizat de Sectorul Tehnic al Federației Italiene de Fotbal (FIGC).

Chivu, câștigător la prima prezență pe podium

Chivu a adunat 16 voturi din totalul de 43 exprimate, devansându-i fără drept de apel (antrenorul lui Como, clasat pe locul secund cu 12 voturi) și pe experimentatul Gian Piero Gasperini (tehnicianul lui AS Roma, care a completat podiumul cu 9 voturi). Fabregas mai fusese o singură dată pe podium, anul trecut, în timp ce Gasperini a câștigat trofeul de 2 ori (2018/19 și 2019/20), terminând de asemenea pe locul 2 la finalul sezonului 2024/25.

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Trofeu primit din mâinile șefilor fotbalului italian. Prima reacție a lui Cristian Chivu

Trofeul i-a fost înmânat antrenorului român în dimineața zilei de luni, 16 noiembrie, în cadrul unei ceremonii oficiale, de către comisarul FIGC, Giovanni Malago, și președintele Serie A, Ezio Simonelli. Distincția vine ca o recunoaștere firească a sezonului fabulos reușit de Chivu chiar în primul său an pe banca lui Inter, unde a cucerit atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei.

Vizibil emoționat, Cristian Chivu a ținut să le mulțumească jucătorilor, staffului și familiei pentru sprijinul necondiționat: „Este întotdeauna special să primești un premiu, mai ales când este acordat direct de colegii mei. Mulțumesc clubului Inter, staffului meu și jucătorilor mei pentru această realizare. Mai presus de toate, le mulțumesc familiei mele, care este mereu alături de mine în victorii și înfrângeri”, a declarat Cristian Chivu, potrivit site-ului oficial al clubului milanez.

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Ce reprezintă „Panchina d’Oro” și cine deține recordul absolut

Înființat în anul 1991, premiul Panchina d’Oro este considerat cea mai valoroasă distincție individuală pentru un antrenor din Italia, tocmai pentru că laureații sunt aleși prin votul direct al tuturor tehnicienilor din ligile profesioniste masculine (Serie A, Serie B, Serie C) și feminine (Serie A, Serie B). Antonio Conte este câștigătorul ediției precedente și totodată deținătorul recordului absolut de trofee, cu șapte distincții obținute de-a lungul carierei (cinci pentru Serie A, una pentru Serie B și un premiu special primit în 2018, pe vremea când o pregătea pe Chelsea).