Performanță istorică pentru prietenul lui Mutu! A readus fosta echipă echipă a lui Viorel Moldovan în prima ligă, după 25 de ani

Coventry City s-a întors în Premier League. și bun prieten cu Briliantul, a pus capăt unei lungi perioade de mediocritate, care a durat 25 de ani! Fosta echipă a lui Viorel Moldovan va juca din sezonul viitor, contra marilor echipe din Albion.

Frank Lampard a promovat Coventry în Premier League

Remiza în deplasare cu Blackburn (1-1) a confirmat promovarea matematică a lui Coventry. Cu trei meciuri înainte de finalul campionatului ligii secunde, „albaștrii” sunt cu 11 puncte înaintea ocupantei locului doi, Ipswich Town, și cu 13 puncte peste, Millwall, care e pe locul trei.

Lampard a ajutat la o revenire la elită, care era de neimaginat cu ani în urmă, când Coventry, cufundată în probleme financiare foarte serioase, a atins cel mai de jos nivel. În 2017, echipa a retrogradat în League Two (Divizia a Patra) pentru prima dată în mai bine de 50 de ani.

„Albaștrii” au avut 11 victorii din 12 meciuri

Frank Lampard a ajuns la club pe 28 noiembrie 2024, preluând Coventry într-o situație complicată. Echipa era pe locul 17, la doar două puncte de retrogradare. Totuși, el a reușit să schimbe situația și să termine pe locul cinci, pierzând însă în semifinalele playoff-ului împotriva celor de la Sunderland (3-2).În acest sezon însă, Coventry nu a avut rival. Echipa a fost, practic, lider de la început până la sfârșit, și a legat 11 victorii din 12 meciuri, între etapele 7 și 18.

Lampard, care a jucat la Chelsea între 2001 și 2014, bifând și 106 selecții la naționala Angliei, a fost aproape de promovare cu Derby County în sezonul 2018-19. El se află la prima mare performanță ca antrenor, după ce a antrenat Everton (2022-23) și a dublu mandat pe banca lui Chelsea (2019-21 și 2023).

Viorel Moldovan a jucat la Coventry în 1998

El a bifat zece apariții și un gol în anul în care a marcat contra Angliei la cupa Mondială. Coventry are un singur trofeu în palmares, câștigând Cupa Angliei în 1987.