Performanță remarcabilă pentru tenisul românesc. Ce se întâmplă după foarte mult timp cu jucătoarele noastre

România are începând de astăzi două jucătoare în Top 50 WTA. O situație care nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Grație rezultatelor bune de la Osaka WTA, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea se află între primele 50 de jucătoare de tenis ale lumii.

Jaqueline Cristian este pe locul 42 WTA, iar Sorana Cîrstea pe locul 49

Jaqueline a urcat pe locul 42 WTA, iar Sorana Cîrstea ocupă poziția a 49-a. Gabriela Ruse se află pe locul 99. În rest, jucătoarele de tenis din țară ocupă poziții în afara Top 100 WTA. Anca Todoni este pe locul 119 WTA, iar Irina Begu pe poziția 123 WTA.

Cele două din România au fost aproape de a juca finala la Osaka, ceea ce ar fi constituit o premieră. Au pierdut însă în semifinale, după dispute dramatice și au fost nevoite să se mulțumească doar cu 11.970 dolari și 98 de puncte WTA.

. Deși a câștigat primul set, cu 6-7, Jaqueline a cedat în următoarele două, cu 6-3, 6-3, și a ratat finala din Japonia.

Jaqueline Cristian putea urca între primele 40 de jucătoare ale lumii

Și Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Osaka, deși a avut o revenire spectaculoasă în setul al doilea. Ea a pierdut cu 2-6, 6-2, 4-6 în fața canadiencei Leylah Fernandez. Cîrstea a avut 3-1 în setul decisiv, dar finalista de la US Open 2021 a întors partida și s-a calificat în finala competiției.

Dacă ar fi ajuns în finala de la Osaka, Jaqueline Cristian ar fi urcat pe locul 37, pe când un titlu cucerit la Osaka ar fi propulsat-o pe româncă până pe poziția cu numărul 34 WTA. Ar fi fost o premieră pentru ea să intre între primele 40 de jucătoare ale lumii.

Cristian a fost pe poziția 41 în ierarhia mondială pe 15 septembrie, cea mai bună clasare a ei. Mult mai experimentată, Sorana s-a aflat de multe ori în Top 50 WTA. Locul 21 mondial, din 2013, este cea mai bună clasare a jucătoarei de 35 de ani.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au câștigat peste un milion de dolari în 2025

Anul 2025 este însă unul foarte bun atât pentru Sorana Cîrstea, cât și pentru Jaqueline Cristian. Jaqueline are 31 de victorii și 24 de înfrângeri și a strâns 1.120.612 dolari în acest sezon. Ea are câștiguri totale de 2.904.489 dolari.

Jaqueline Cristian este singura reprezentantă a României la Tokyo, În primul tur, ea se va duela cu Alina Charaeva (Rusia – locul 151 WTA) o jucătoare venită din calificări, iar dacă se va impune o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova.

Sorana Cîrstea are în 2025 următorul bilanț: 28 de victorii – 19 înfrângeri. Ea a adunat 1.070.003 dolari în 2025 și a ajuns la câștiguri totale în valoare de 10.818.113 dolari. Sorana este a doua jucătoare în topul câștigurilor all-time, după Simona Halep, dar la mare distanță de ea. Fostul număr 1 mondial a strâns în carieră peste 40 de milioane de dolari.