Sport

Performanța lui David Popovici la 100 de metri în imagini. Cele mai tari poze făcute de fotoreporterul FANATIK

David Popovici (21 de ani) a făcut o cursă fantastică în seriile de la 100 metri liber. Performanța românului a fost surprinsă în imagini extraordinare de fotoreporterul FANATIK.
Traian Terzian
11.08.2026 | 14:03
Performanta lui David Popovici la 100 de metri in imagini Cele mai tari poze facute de fotoreporterul FANATIK
SPECIAL FANATIK
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Imagini fabuloase cu David Popovici în cursa din serii de la 100 metri liber. Sursă foto: Antonio Vasile / Fanatik
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Calificat cu cel mai bun timp în semifinalele de la 100 metri liber din cadrul Campionatele Europene, David Popovici a fost de departe starul zilei la Paris. Iar cursa de excepție a fost surprinsă în imagini de colecție.

Imagini fabuloase cu David Popovici în seriile de la 100 metri liber

Echipa FANATIK aflată în capitala Franței pentru Campionatele Europene de natație a fost prezentă la Paris Aquatics Centre pentru prima apariție a lui David Popovici. Iar fotoreporterul nostru a realizat mai multe fotografii fantastice înaintea, în timpul și după cursă.

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Campionul român a făcut spectacol în bazin câștigând fără probleme cea de-a 10-a serie a probei de 100 metri liber. El a oprit cronometrul la 47 de secunde și 13 sutimi și s-a calificat în semifinale cu cel mai bun timp.

Al doilea timp din serii i-a aparținut croatului Jere Hribar (47.80), iar al treilea spaniolului Luca Hoek (47.90), în timp ce marii săi rivali, rusul Egor Korneev și britanicul Matthew Richards, au încheiat departe.

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Popovici atacă recordul mondial la 100 metri liber

Imediat după încheierea cursei, David Popovici a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK. ”Rechinul” nu s-a arătat surprins de performanța realizată în serii și a anunțat că este pregătit chiar să doboare recordul mondial.

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”S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor.

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Eu zic că pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de metri, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a declarat Popovici, pentru FANATIK.

Ce urmează pentru David Popovici

După demonstrația de forță din serii, care a fost comentată în direct la FANATIK SUPERLIGA, David Popovici va reveni în bazin marți după-amiază pentru semifinalele la 100 metri liber, care vor începe la ora 20:30.

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Finala este programată pentru miercuri, 12 august, de la ora 19:52. Apoi, campionul român își va concentra atenția pe cursa de 200 metri liber în care va înota joi, 13 august, în serii și semifinale, pentru ca vineri, 14 august, să aibă loc finala.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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