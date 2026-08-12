Sport

Performanța lui David Popovici la 100 de metri, surprinsă în imagini. Cele mai spectaculoase fotografii realizate de fotoreporterul FANATIK

Cele mai tari imagini din timpul finalei pe care David Popovici a câștigat-o la Campionatele Europene de la Paris au fost surprinse de fotoreporterul FANATIK Mihai Antonio Vasile.
Flaviu Popa, Marian Popovici
12.08.2026 | 20:58
Performanta lui David Popovici la 100 de metri surprinsa in imagini Cele mai spectaculoase fotografii realizate de fotoreporterul FANATIK
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
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David Popovici cu tricolorul
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Performanța lui David Popovici în finala la 100 de metri de la Paris a fost surprinsă în imagini de fotoreporterul FANATIK. Cele mai spectaculoase fotografii pot fi regăsite în GALERIA FOTO și sunt semnate Mihai Antonio Vasile, doar unul dintre reprezentanții echipei FANATIK la Paris în aceste zile.

Imagini fabuloase din finala câștigată de marele nostru campion David Popovici

David Popovici este campion european pentru a treia oară la rând, reușind să câștige proba la 100 metri liber în ultima secundă, într-o luptă la baionetă cu rusul Egor Kornev. Nu a fost ușor, însă campionul nostru a reușit să încheie cursa pe primul loc.

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Performanța istorică a fost imortalizată de fotoreporterul FANATIK, Mihai Antonio Vasile. De la atmosfera din tribune la mândria lui David Popovici de după meci, aceste imagini vor rămâne cu siguranță în istorie peste ani și ani.

Podium 100 m liber:

  • David Popovici – 46,56
  • Egor Kornev– 46,74
  • Kristof Milak– 46,87

În exclusivitate pentru FANATIK, David Popovici a vorbit despre marea sa performanță și despre lupta strânsă cu rusul Kornev. Recunoaște că i-a plăcut să-l „vâneze” pe rus, care a părut că este în controlul cursei timp de mai bine de 40 de secunde.

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David Popovici a comentat victoria istorică de la Paris, în fața rusului Egor Kornev

„A fost o cursă foarte strânsă, au fost niște timpi mai rapizi decât la aproape orice ediție de Jocuri Olimpice. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt. Mă bucur că am reușit să îmi apăr titlul, e mai ușor să vânezi decât să aperi, sunt mândru de mine. Vreau, nu vreau, am pus niște presiune pe mine să reușesc să îmi mențin titlul de campion european.

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Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, știam că e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei. Știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat. Înotul acesta de supraviețuire mai mult te încetinește”, a declarat David Popovici.

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David Popovici a bătut noi recorduri la Paris, iar echipa FANATIK aflată la Paris pentru Campionatele Europene de natație a surprins toate momentele speciale din Aquatics Centre. Puteți să vedeți imaginile în GALERIA FOTO. 

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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