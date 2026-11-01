Performanța lui Kimi Antonelli în Formula 1 face înconjurul presei internaționale: „Noul sfânt!”

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Kimi Antonelli (20 de ani), pilotul Mercedes, a terminat Marele Premiu al Mexicului pe locul 3, în spatele lui Max Verstappen și Lewis Hamilton. Clasarea pe ultima treaptă a podiumului a fost îndeajuns pentru a pune mâna pe titlul de campion mondial. .

Presa din Italia jubilează după titlul lui Kimi Antonelli

La , presa din Italia a exultat de bucurie. Tânărul campion mondial a fost comparat, printr-un text emoționant, cu ultimul câștigător italian al Formula 1, Alberto Ascari. Jurnaliștii din peninsulă au găsit asemănarea dintre cele două legende ale automobilismului din Italia.

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”Ziua perfectă pentru a ilumina noaptea italiană, cea care readuce un campion tricolor după 73 de ani în F1. Era Alberto Ascari, ultimul campion mondial italian înainte de sosirea unui băiat care pare să fi aterizat în universul straniu al F1 pentru a schimba fiecare regulă. Anul 1953 a fost o privire într-o lume care nu mai există.

Dar protagoniștii, atunci ca și acum, rămân uniți de o sete de viteză care conduce totul. Kimi s-a cufundat în ea în felul său, doborând recorduri de precocitate care păreau destinate să rămână pentru totdeauna. Ultima, cea mai de neconceput, a fost realizată de Antonelli, devenind cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1”, au notat jurnaliștii de la .

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De asemenea, publicația a reamintit perioada uriașă de secetă pentru Italia în Formula 1: ”Kimi Antonelli a intrat în istorie în Formula 1. Italianul în vârstă de 20 de ani a devenit cel mai tânăr pilot care a câștigat vreodată titlul. Ultimul italian care a câștigat titlul a fost Alberto Ascari în 1953, ceea ce oferă o idee mai clară despre isprava realizată de pilotul născut în 2006, încoronat în Mexico City cu doar câteva momente în urmă”.

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Kimi Antonelli, subiect de primă pagină și pentru presa internațională

Vestea victoriei lui Kimi Antonelli s-a propagat rapid la nivel global, iar mai multe publicații au scris imediat despre succesul celui mai tânăr campion din istoria Formula 1. Publicația spaniolă a titrat, imediat după finalul cursei: ”Noul sfânt este Antonelli: campion mondial la 20 de ani în Mexic”. Ibericii au subliniat și decăderea Scuderiei Ferrari: ”Succesul Italiei nu mai depinde de Ferrari , care nu a mai câștigat niciun titlu din 2007 și se apropie de două decenii fără unul”.

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Între timp, în Marea Britanie, jurnaliștii de la au lansat comparația între fostul record pentru cel mai tânăr campion mondial, deținut de Vettel, și Kimi Antonelli: ”Antonelli avea doar patru ani și se juca cu mașini de jucărie când Vettel a doborât recordul în 2010 pentru cel mai tânăr campion mondial de F1 din istorie, la vârsta de 23 de ani”.

Kimi Antonelli are 380 de puncte în clasamentul general, fiind la 119 lungimi în fața ocupantului poziției secunde, Max Verstappen (Red Bull). Diferența este atât de covârșitoare încât italianul nu mai poate fi egalat.