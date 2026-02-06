Sport

Performanță rarisimă atinsă de Nicușor Bancu. Ce a reușit căpitanul Universității Craiova

De la 10 galbene în sezonul trecut, la perfecțiune în 2025/2026! Ce performanță a atins Nicușor Bancu, jucătorul Universității Craiova, în primele 25 de etape din SuperLiga.
Tibi Cocora
06.02.2026 | 08:30
Ce performanță a atins Nicușor Bancu, jucătorul Universității Craiova, în primele 25 de etape din SuperLiga.
Sezonul 2025/2026 l-a găsit pe Nicușor Bancu într-o formă exemplară. Fundașul Universității Craiova, unul dintre jucătorii recunoscuți pentru cumulul constant de cartonașe galbene, a dat peste cap toate calculele de această dată și, până în etapa a 25-a, a bifat o adevărată performanță rarisimă: nu a încasat niciun cartonaș galben!

Bancu, exemplu de disciplină: zero cartonașe galbene în 2025/2026

Fundașul oltenilor a început sezonul 2025/2026 cu un ritm impecabil pe teren, demonstrând că experiența și maturitatea fac diferența în fața provocărilor unui campionat solicitant. Dacă sezonul trecut Nicușor Bancu aduna nu mai puțin de 10 cartonașe galbene, în actuala stagiune jucătorul nu a primit niciun avertisment, singurul „incident“ fiind un cartonaș roșu primit direct în meciul cu Dinamo, de pe „Ion Oblemenco“, încheiat 2-2.

Această schimbare radicală pe teren arată și o evoluție a lui Bancu, una asemănătoare cu cea a unui adevărat lider. În topul ratingului Superscore, prezentat de către Superbet, Nicușor Bancu s-a evidențiat fără doar și poate și prin cele 30 de ocazii de gol pe care și le-a creat.

Top jucători cu cele mai multe cartonașe galbene în SuperLiga 2024/2025

  • Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)10 galbene
  • Sota Mino (FC Hermannstadt) – 10 galbene
  • Branislav Ninaj (Sepsi OSK) – 10 galbene
  • Marius Ștefănescu (Sepsi OSK) – 10 galbene
  • Bart Meijers (Petrolul Ploiești) – 9 galbene
  • Mihai Popescu (Farul Constanța) – 9 galbene
  • Eugen Gabriel David (FC Botoșani) – 9 galbene
  • Ionuț Amzar (Dinamo București) – 8 galbene
  • Karlo Muhar (CFR Cluj) – 8 galbene
  • Juri Cisotti (Oțelul Galați) – 8 galbene
  • Miguel Silva (Oțelul Galați) – 8 galbene

Nicușor Bancu a urcat pe podiumul all-time al meciurilor jucate pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova – Oțelul Galați 1-0 nu a fost doar un simplu meci din SuperLiga, ci o seară cu valoare de simbol pentru clubul din Bănie. Înaintea fluierului de start, Nicușor Bancu a fost omagiat pentru o performanță care l-a așezat definitiv în topul legendelor „alb-albastre“. Căpitanul Craiovei a primit un tricou special, cu numărul 420, reprezentând numărul meciurilor disputate în tricoul Universității de-a lungul carierei sale.

Momentul festiv a avut și o încărcătură emoțională specială. Tricoul aniversar i-a fost înmânat de Sorin Cârțu, antrenorul care l-a pregătit pe Bancu în primul său sezon la Universitatea Craiova – un arc peste timp care a legat începuturile de prezentul glorios al căpitanului alb-albastru.

Topul all-time al aparițiilor în tricoul Universității Craiova

Odată cu partida din această seară, Bancu, cel care a creat, până în acest moment, nu mai puțin de 30 de ocazii de gol în acest sezon, a urcat pe locul 3 all-time în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe apariții pentru Universitatea Craiova, la egalitate cu Silviu Lung. În fața sa au mai rămas doar două nume uriașe din istoria clubului: Costică Ștefănescu (463 de meciuri) și Nicolae Negrilă (442 de meciuri).

Iată cum arată clasamentul: 

Costică Ștefănescu – 463 meciuri
Nicolae Negrilă – 442 meciuri
Nicușor Bancu – 420 meciuri
Silviu Lung – 420 meciuri
Nicolae Tilihoi – 330 meciuri
Nicolae Ungureanu – 327 meciuri

