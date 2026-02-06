ADVERTISEMENT

Sezonul 2025/2026 l-a găsit pe Nicușor Bancu într-o formă exemplară. Fundașul Universității Craiova, unul dintre jucătorii recunoscuți pentru cumulul constant de cartonașe galbene, a dat peste cap toate calculele de această dată și, până în etapa a 25-a, a bifat o adevărată performanță rarisimă: nu a încasat niciun cartonaș galben!

Bancu, exemplu de disciplină: zero cartonașe galbene în 2025/2026

Fundașul oltenilor a început sezonul 2025/2026 cu un ritm impecabil pe teren, demonstrând că experiența și maturitatea fac diferența în fața provocărilor unui campionat solicitant. Dacă sezonul trecut Nicușor Bancu aduna nu mai puțin de 10 cartonașe galbene, în actuala stagiune jucătorul nu a primit niciun avertisment, singurul „incident“ fiind un cartonaș roșu primit direct în meciul cu Dinamo, de pe „Ion Oblemenco“, încheiat 2-2.

Această schimbare radicală pe teren arată și o evoluție a lui Bancu, una asemănătoare cu cea a unui adevărat lider. , Nicușor Bancu s-a evidențiat fără doar și poate și prin cele 30 de ocazii de gol pe care și le-a creat.

Top jucători cu cele mai multe cartonașe galbene în SuperLiga 2024/2025

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – 10 galbene

– Sota Mino (FC Hermannstadt) – 10 galbene

Branislav Ninaj (Sepsi OSK) – 10 galbene

Marius Ștefănescu (Sepsi OSK) – 10 galbene

Bart Meijers (Petrolul Ploiești) – 9 galbene

Mihai Popescu (Farul Constanța) – 9 galbene

Eugen Gabriel David (FC Botoșani) – 9 galbene

Ionuț Amzar (Dinamo București) – 8 galbene

Karlo Muhar (CFR Cluj) – 8 galbene

Juri Cisotti (Oțelul Galați) – 8 galbene

Miguel Silva (Oțelul Galați) – 8 galbene

Nicușor Bancu a urcat pe podiumul all-time al meciurilor jucate pentru Universitatea Craiova

nu a fost doar un simplu meci din SuperLiga, ci o seară cu valoare de simbol pentru clubul din Bănie. Înaintea fluierului de start, Nicușor Bancu a fost omagiat pentru o performanță care l-a așezat definitiv în topul legendelor „alb-albastre“. Căpitanul Craiovei a primit un tricou special, cu numărul 420, reprezentând numărul meciurilor disputate în tricoul Universității de-a lungul carierei sale.

Momentul festiv a avut și o încărcătură emoțională specială. Tricoul aniversar i-a fost înmânat de Sorin Cârțu, antrenorul care l-a pregătit pe Bancu în primul său sezon la Universitatea Craiova – un arc peste timp care a legat începuturile de prezentul glorios al căpitanului alb-albastru.

Topul all-time al aparițiilor în tricoul Universității Craiova

Odată cu partida din această seară, , la egalitate cu Silviu Lung. În fața sa au mai rămas doar două nume uriașe din istoria clubului: Costică Ștefănescu (463 de meciuri) și Nicolae Negrilă (442 de meciuri).

Iată cum arată clasamentul:

Costică Ștefănescu – 463 meciuri

Nicolae Negrilă – 442 meciuri

Nicușor Bancu – 420 meciuri

Silviu Lung – 420 meciuri

Nicolae Tilihoi – 330 meciuri

Nicolae Ungureanu – 327 meciuri