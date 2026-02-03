Performanță remarcabilă realizată de Gicu Grozav! De ce este unul dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga

ADVERTISEMENT

La 35 de ani împliniți în luna septembrie, Gicu Grozav este unul dintre cei mai productivi atacanți din Superliga României. Fotbalistul cu 30 de selecții la echipa națională a bifat o performanță importantă în cariera.

Gicu Grozav a marcat în toți anii în care a jucat pentru Petrolul

, Grozav a ajuns la situația de a înscrie în fiecare an, în care a jucat sub tricoul Petrolului. A punctat cel puțin o dată în cei șapte ani în care a jucat pentru ploieșteni.

Grozav a ajuns pe Ilie Oană în 2012, de la Universitatea Cluj. În acel an calendaristic, el a marcat 5 goluri. Anul următor (2013), el a reușit să înscrie de 11 ori, după care a plecat în Rusia, la Terek Groznîi.

Căpitanul Petrolului s-a întors la echipa de suflet în 2022, după un periplu prin Rusia, Turcia și Ungaria, plus două perioade în care a fost împrumutat la Dinamo. În anul revenirii, Grozav a marcat 7 goluri.

Fotbalistul vrea să devină director sportiv

El a fost golgheterul echipei și în anii care au urmat, punctând astfel: 2023 – 9 goluri, 2024 – 9 goluri, 2025 – 11 goluri. Golul în poarta celor de la Dinamo este primul pentru el în 2026.

Grozav mai are contract cu Petrolul încă un sezon, în afara celui actual, și nu a ascuns că ar vrea să-și încheie cariera la galben-albaștri. Fotbalistul îți pregătește deja viitorul și s-a înscris la cursurile de director sportiv organizate de FRF.

, deși acesta a fost rezervă la ultimul meci. A intrat în minutul 63 al partidei cu Dinamo și a marcat golul care a pus capăt unei serii negre a ploieștenilor.

„Asta a fost strategia mea cu Gicu Grozav, să intre în repriza a doua. Cred că a fost și un penalty neacordat la el”, a spus Neagoe după meci.

Petrolul – Slobozia, meciul echipelor care nu dau gol

Petrolul joacă astăzi, în primul meci al etapei a 25-a, cu Unirea Slobozia. Va fi un meci între echipele cu cele mai multe meciuri fără gol marcat: Petrolul – 12, Unirea Slobozia – 10.

Ambele echipe au bifat ultimele succese împotriva celei mai slabe echipe din Superligă: Metaloglobus. Pe 1 decembrie 2025, Petrolul – Metaloglobus 4-1 a fost singura victorie reușită de prahoveni în ultimele 11 runde.

De cealaltă parte, ialomițenii au pierdut 12 dintre precedentele 13 partide disputate. Ei au înregistrat doar un succes (20 decembrie 2025, Metaloglobus – Unirea 2-3).