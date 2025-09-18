Sport

Performanță uluitoare pentru Mohamed Salah în Champions League! Nimeni nu a mai reușit asta

Nimeni nu-l poate pe opri Mohamed Salah! Ce performanță formidabilă a atins „faraonul” lui FC Liverpool în meciul cu Atletico Madrid
Ciprian Păvăleanu
18.09.2025 | 10:50
Performanta uluitoare pentru Mohamed Salah in Champions League Nimeni nu a mai reusit asta
ULTIMA ORĂ
Mohamed Salah a intrat în istoria Ligii Campionilor cu încă un record! Foto: X

Deși se credea că odată cu noile transferuri reflectoarele se vor împărți, iar Mohamed Salah nu se va mai bucura de o asemenea atenție, lucrurile nu stau tocmai așa. Egipteanul din atacul „cormoranilor” a dovedit că încă este „vioara întâi” la echipa lui Arne Slot și a reușit o performanță uriașă.

ADVERTISEMENT

Mohamed Salah, unic în Champions League!

Liverpool a câștigat la ultima fază împotriva lui Atletico Madrid, însă începutul partidei nu lăsa de înțeles că englezii vor avea emoții pentru cele trei puncte. Mohamed Salah a făcut un meci stelar pentru Liverpool și a dat un gol și un assist în primele 6 minute ale partidei, iar tabela arăta deja 2-0.

Această performanță îl face pe Salah să fie unic în Champions League. El a devenit în urma meciului de aseară singurul fotbalist care reușește gol și assist pentru o echipă din Premier League într-un timp atât de scurt de la fluierul de start.

ADVERTISEMENT

În minutul 4, „cormoranii” au înscris cu puțin noroc, după ce lovitura liberă executată de Mohamed Salah a ricoșat din corpul lui Robertson direct în poarta lui Jan Oblak. Două minute mai târziu, „faraonul” a marcat un gol spectaculos, reușind să înscrie dintre trei adversari.

FC Liverpool, trei jucători de 310 milioane pe teren în meciul cu Atletico

Campania de transferuri a lui FC Liverpool din această vară a demonstrat încă o dată puterea financiară a fotbalului englez. Pentru primul meci din Liga Campionilor, Arne Slot a început cu trei jucători aduși în ultima fereastră de mercato.

ADVERTISEMENT
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Digi24.ro
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina

Alexander Isak, Florian Wirtz și Jeremie Frimpong au făcut parte din primul „11” al „cormoranilor”, toți trei fiind schimbați pe parcursul meciului. FC Liverpool a plătit 310 milioane de euro pentru cei trei jucători: 145 de milioane de euro pentru Isak, 125 de milioane de euro pentru Wirtz și 40 de milioane de euro pentru Frimpong.

ADVERTISEMENT
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digisport.ro
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Deplasare de coșmar pentru AS Monaco: jucătorii, nevoiți să se dezbrace în avion!...
Fanatik
Deplasare de coșmar pentru AS Monaco: jucătorii, nevoiți să se dezbrace în avion! Un fotbalist a filmat tot. Video
Neluțu Varga s-a implicat total în ultimele transferuri de la CFR Cluj. De...
Fanatik
Neluțu Varga s-a implicat total în ultimele transferuri de la CFR Cluj. De ce a plecat Postolachi la U Cluj
Universitatea Craiova, rețetă financiară de mare succes în Conference League: „Am văzut pe...
Fanatik
Universitatea Craiova, rețetă financiară de mare succes în Conference League: „Am văzut pe Fanatik și am venit să-mi iau abonamentul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cea mai controversată arenă din România prinde contur! Lucrările continuă la OZN-ul de...
iamsport.ro
Cea mai controversată arenă din România prinde contur! Lucrările continuă la OZN-ul de 55.000.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!