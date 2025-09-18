Performanță uluitoare pentru Mohamed Salah în Champions League! Nimeni nu a mai reușit asta

Deși se credea că odată cu noile transferuri reflectoarele se vor împărți, iar Mohamed Salah nu se va mai bucura de o asemenea atenție, lucrurile nu stau tocmai așa. Egipteanul din atacul „cormoranilor” a dovedit că încă este „vioara întâi” la echipa lui Arne Slot și a reușit o performanță uriașă.
Liverpool a câștigat la ultima fază împotriva lui Atletico Madrid, însă începutul partidei nu lăsa de înțeles că englezii vor avea emoții pentru cele trei puncte. Mohamed Salah a făcut un meci stelar pentru Liverpool și a dat un gol și un assist în primele 6 minute ale partidei, iar tabela arăta deja 2-0.
Această performanță îl face pe Salah să fie unic în Champions League. El a devenit în urma meciului de aseară singurul fotbalist care reușește gol și assist pentru o echipă din Premier League într-un timp atât de scurt de la fluierul de start.
În minutul 4, „cormoranii” au înscris cu puțin noroc, după ce lovitura liberă executată de Mohamed Salah a ricoșat din corpul lui Robertson direct în poarta lui Jan Oblak. Două minute mai târziu, „faraonul” a marcat un gol spectaculos, reușind să înscrie dintre trei adversari.
Campania de transferuri a lui FC Liverpool din această vară a demonstrat încă o dată puterea financiară a fotbalului englez. Pentru primul meci din Liga Campionilor, Arne Slot a început cu trei jucători aduși în ultima fereastră de mercato.
Alexander Isak, Florian Wirtz și Jeremie Frimpong au făcut parte din primul „11” al „cormoranilor”, toți trei fiind schimbați pe parcursul meciului. FC Liverpool a plătit 310 milioane de euro pentru cei trei jucători: 145 de milioane de euro pentru Isak, 125 de milioane de euro pentru Wirtz și 40 de milioane de euro pentru Frimpong.