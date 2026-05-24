Sport

Performanță uriașă pentru Academia Mutu! Echipa antrenată de nepoții lui Gigi Becali a câștigat o competiție importantă. Video

Grupa U12 din cadrul Academiei de Fotbal Adrian Mutu a devenit campioană în cadrul unui turneu național. Antrenorii care au condus echipa spre trofeu au îmbrăcat tricoul lui Dinamo ca fotbaliști.
Bogdan Mariș
24.05.2026 | 19:00
Performanta uriasa pentru Academia Mutu Echipa antrenata de nepotii lui Gigi Becali a castigat o competitie importanta Video
ULTIMA ORĂ
Grupa U12 a Academiei Adrian Mutu a cucerit trofeul în cadrul unei competiții naționale. FOTO: Academia Mutu (Facebook)
ADVERTISEMENT

Academia de Fotbal Adrian Mutu a devenit campioană la categoria de vârstă U12 în cadrul Turneului Național Sfinx, organizat în județul Brașov. Grupa care a cucerit trofeul pus în joc e antrenată de frații Teodor și Hristu Chiacu, nepoții lui Gigi Becali și foști jucători la Dinamo, și a avut un parcurs aproape perfect în drumul spre câștigarea competiției.

Academia Mutu a ridicat trofeul în cadrul unei competiții naționale. Parcurs aproape perfect pentru echipa antrenată de foștii jucători ai lui Dinamo

Grupa U12 a Academiei Adrian Mutu a fost repartizată în grupa A a Turneului Național Sfinx, alături de alte 4 formații, și a avut un parcurs aproape perfect: 6-1 cu Golden Kids Brașov, 14-0 cu Corona 2 Brașov, 9-1 cu Someșul Gilău și 4-4 cu Forex Brașov. Cu cele 10 puncte obținute, echipa antrenată de Teodor și Hristu Chiacu a terminat pe primul loc în grupă și a avansat în semifinale.

ADVERTISEMENT

În penultimul act, echipa Academiei Mutu a trecut cu 4-2 de Real Galați și a avansat în finală, unde avea să o înfrunte pe Sepsi Sfântu Gheorghe. Parcursul excelent s-a încheiat cu un nou succes, 2-0 în ultimul act, scorul final fiind stabilit încă din minutul 5, iar tinerii jucători de la Academia fondată în 2025 de „Briliant” au ridicat trofeul pus în joc. În cadrul festivității de premiere au participat jurnalistul Andrei Vochin, antrenorul Dinu Todoran și comentatorul Andrei Rădulescu.

Ce declara Adrian Mutu despre academia sa

Adrian Mutu a înființat în 2025 academia care îi poartă numele, iar rezultatele importante încep deja să apară. Fostul „decar” al echipei naționale a vorbit într-un interviu oferit pentru FANATIK la finalul anului trecut despre acest proiect. „Sperăm să producem mai mulți jucători.

ADVERTISEMENT
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Digi24.ro
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

Nivelul meu nu este comparativ, pentru că a fost un nivel foarte mare, dar putem să avem fotbaliști produși și pentru SuperLiga, de ce nu?”, a spus Adrian Mutu. Recent, Academia „Briliantului” a fost vizitată de un oficial al clubului Fiorentina, grupare la care fostul mare atacant a scris istorie.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat cu un scandal uriaș

Academia Mutu a câștigat turneul de la Brașov la U12

Hermannstadt – FC Voluntari se joacă acum, LIVE în SuperLiga. Trei goluri marcate...
Fanatik
Hermannstadt – FC Voluntari se joacă acum, LIVE în SuperLiga. Trei goluri marcate în 7 minute la Sibiu . Toate detaliile despre meciul de baraj și statisticile OPTA
Și-a cheltuit averea de peste 20 de milioane de euro, însă nu regretă...
Fanatik
Și-a cheltuit averea de peste 20 de milioane de euro, însă nu regretă deloc. Ce a făcut, de fapt, cu banii fostul fotbalist 
Gică Hagi l-a convocat de urgență pe Adi Rus după protestele Universității Craiova!...
Fanatik
Gică Hagi l-a convocat de urgență pe Adi Rus după protestele Universității Craiova! Ce „tricolor” a devenit indisponibil
Tags:
Parteneri
Fostul conducător din Liga 1 a izbucnit la adresa lui Baciu: 'I-a suflat...
iamsport.ro
Fostul conducător din Liga 1 a izbucnit la adresa lui Baciu: 'I-a suflat Gigi în gură și a luat-o razna!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!