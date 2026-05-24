Performanță uriașă pentru Academia Mutu! Echipa antrenată de nepoții lui Gigi Becali a câștigat o competiție importantă. Video

Academia de Fotbal Adrian Mutu a devenit campioană la categoria de vârstă U12 în cadrul Turneului Național Sfinx, organizat în județul Brașov. Grupa care a cucerit trofeul pus în joc e antrenată de frații Teodor și Hristu Chiacu, nepoții lui Gigi Becali și foști jucători la Dinamo, și a avut un parcurs aproape perfect în drumul spre câștigarea competiției.

Academia Mutu a ridicat trofeul în cadrul unei competiții naționale. Parcurs aproape perfect pentru echipa antrenată de foștii jucători ai lui Dinamo

Grupa U12 a Academiei Adrian Mutu a fost repartizată în grupa A a Turneului Național Sfinx, alături de alte 4 formații, și a avut un parcurs aproape perfect: 6-1 cu Golden Kids Brașov, 14-0 cu Corona 2 Brașov, 9-1 cu Someșul Gilău și 4-4 cu Forex Brașov. Cu cele 10 puncte obținute, echipa antrenată de Teodor și Hristu Chiacu a terminat pe primul loc în grupă și a avansat în semifinale.

În penultimul act, echipa Academiei Mutu a trecut cu 4-2 de Real Galați și a avansat în finală, unde avea să o înfrunte pe Sepsi Sfântu Gheorghe. Parcursul excelent s-a încheiat cu un nou succes, 2-0 în ultimul act, scorul final fiind stabilit încă din minutul 5, iar tinerii jucători de la Academia fondată în 2025 de „Briliant” au ridicat trofeul pus în joc. În cadrul festivității de premiere au participat jurnalistul Andrei Vochin, antrenorul Dinu Todoran și comentatorul Andrei Rădulescu.

Ce declara Adrian Mutu despre academia sa

, iar rezultatele importante încep deja să apară. Fostul „decar” al echipei naționale a vorbit într-un interviu oferit pentru FANATIK la finalul anului trecut despre acest proiect. „Sperăm să producem mai mulți jucători.

Nivelul meu nu este comparativ, pentru că a fost un nivel foarte mare, dar putem să avem fotbaliști produși și pentru SuperLiga, de ce nu?”, a spus Adrian Mutu. Recent, , grupare la care fostul mare atacant a scris istorie.

