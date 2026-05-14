Performanță uriașă pentru Laurențiu Reghecampf. A câștigat campionatul în Rwanda cu Al-Hilal Omdurman

În vara anului trecut Laurențiu Reghecampf a surprins pe toată lumea când a ales să meargă la Al-Hilal Omdurman. Însă, alegerea s-a dovedit inspirată și tehnicianul a câștigat titlul în Rwanda.
Traian Terzian
14.05.2026 | 08:30
Laurențiu Reghecampf, campion în Rwanda cu Al-Hilal Omdurman. Sursă foto: colaj Fanatik
Al-Hilal Omdurman a fost nevoită să plece din Sudan din cauza situației dificile de după război și a mers să joace în campionatul din Rwanda. Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a făcut legea în competiție și s-a încoronat campioană.

Laurențiu Reghecampf a luat titlul în Rwanda cu Al-Hilal Omdurman

Deși decizia de a se muta în campionatul din Rwanda a fost luată cu foarte puțin timp înainte de startul competiției, Al-Hilal Omdurman a defilat și și-a asigurat titlul cu trei etape înainte de finalul sezonului.

În runda cu numărul 31, formația pregătită de tehnicianul român a întâlnit pe teren propriu echipa Gasogi United și avea nevoie de un punct pentru a deveni matematic campioană în Rwanda.

Al-Hilal Omdurman a început excelent partida și a deschis scorul prin Kamaradini Mamudu (15), iar apoi l-a majorat în partea secundă prin Walieldin Khidir (68). Oaspeții au înscris golul de onoare prin Ngono Guy Herve (90+1), dar întâlnirea s-a încheiat cu scorul de 2-1 și Reghe și-a trecut un nou trofeu în palmares.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului în Rwanda, Al-Hilal Omdurman are 73 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de APR, care are 59 de puncte, și de Al-Merreikh, cu 58 de puncte și un meci mai puțin jucat.

Reghecampf poate deveni campion în două țări

Conflictul armat din Sudan s-a încheiat, iar fotbalul a putut reveni pe stadioane. Oficialii sudanezi au decis să organizeze un play-off pentru a decide campioana, iar turneul va începe la mijlocul lunii mai.

”Am play-off-ul în Sudan la mijlocul lunii mai și sper să termin și campionatul din Rwanda. Bine, sper să-l câștig înainte cu 4-5 etape ca să pot să îmi împart echipa, că trebuie să împart echipa cumva în două.

(n.r. – O să fii primul antrenor român dublu campion într-un sezon în două campionate). Este puțin bizar, dar asta e realitatea. În Rwanda noi suntem invitați. Este o situație specială, având în vedere faptul că nu poți juca în Sudan.

Iar meciurile internaționale, meciurile din Champions League, nu le poți juca în Sudan. De aia alegem o țară care este undeva în mijloc, să fie și ușor cu deplasările, pentru că în Africa este foarte dificil”, a declarat Reghecampf, la FANATIK SUPERLIGA.

Se întoarce Laurențiu Reghecampf la FCSB?

Numele lui Laurențiu Reghecampf a fost vehiculat pentru o revenire la FCSB, după ce ”roș-albaștrii” au rămas fără antrenor în urma plecării lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Însă, Vivi Răchită a precizat la FANATIK SUPERLIGAtehnicianul i-a spus că nu se pune problema de așa ceva.

”Vorbeam cu Reghe, când eram în Egipt, dacă se întoarce la FCSB. Zice Corniță, că așa îl alint eu: ‘Nu, nu mă întorc, stau aici’. Mi-a zis: ‘Nu frate. Stau aici să câștig campionatul!’. I-am zis că scrie presa românească că se întoarce la FCSB. El mi-a zis clar că nu se întoarce, stă acolo să câștige campionatul”, a afirmat Răchită.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
