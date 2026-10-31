Performanță uriașă pentru motorsportul românesc! David Cosma Cristofor, dublu pole-position la Mugello. Foto

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Performanță de excepție reușită de pilotul român David Cosma Cristofor pe legendarul circuit Autodromo Internazionale del Mugello, în cadrul Campionatului Italian de Formula 4. În vârstă de doar 17 ani, reprezentantul echipei PREMA Racing a obținut o dublă pole-position spectaculoasă pentru cursele 2 și 3 ale etapei, după ce vineri a stabilit cel mai rapid timp absolut al sesiunii de calificări.

A lăsat în spate numele grele din academiile de Formula 1

Rezultatul obținut are o greutate enormă în ecosistemul curselor de monoposturi. În cel mai puternic și competitiv campionat național de F4 din lume, sportivul născut la București a devansat , lăsându-i în spate pe juniorii legitimați la echipe precum McLaren, Mercedes și Ferrari Driver Academy.

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Discurs echilibrat după recordul de la Mugello: „Pole position-ul e un timp, performanța e o promisiune”

Reușita din Italia vine pe fondul unei forme excelente traversate de tânărul român, care recent a bifat un loc 3 pe podium la Sepang, în Formula Trophy Malaysia. În ciuda rezultatului istoric de la Mugello, David rămâne cu picioarele pe pământ și promite maximă concentrare: „Pole position-ul e un timp, Performanța e o promisiune. Mugello este un circuit special, iar să pornesc din față într-o grilă atât de puternică este o mare satisfacție. Mă voi concentra pe curse, pentru a transforma aceste pole position-uri în rezultate cât mai bune pentru România”, a punctat Cosma Cristofor.

David Cosma Cristofor are un obiectiv clar: ajungerea în Formula 1

Născut pe 5 februarie 2009 și lansat în karting de la vârsta de 6 ani, David a impresionat deja în 2026 la nivel internațional alături de PREMA Racing, reușind două podiumuri și un loc 5 la general în campionatul UAE4 disputat în Dubai, Abu Dhabi și Qatar. Parcursul din Campionatul Italian de F4 reprezintă rampa optimă de lansare, obiectivul său imediat fiind trecerea spre FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine), pasul intermediar obligatoriu pe traseul către F3, F2

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Parteneriatul cu PREMA Racing, care este una dintre cele mai titrate structuri din monoposturile de tineret, recunoscută pentru promovarea multor piloți pe grila din F1, îi oferă românului suportul tehnic ideal pentru a construi un proiect pe termen lung. Cu startul din prima poziție asigurat la Mugello, atenția se mută acum pe curse, unde David își propune să confirme ritmul din calificări și să aducă noi victorii, reprezentând așadar motorsportul din România.