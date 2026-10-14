Performanță uriașă pentru tenisul de masă românesc! Bernadette Szocs și Eduard Ionescu și-au asigurat medalie la Europene

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Delegația României și-a trecut în cont prima medalie la Campionatele Europene de tenis de masă de la Ljubljana (Slovenia). Performanța a fost atinsă în proba de dublu mixt de perechea Bernadette Szocs/Eduard Ionescu.

Medalie pentru Bernadette Szocs și Eduard Ionescu la Europenele de tenis de masă

Favoriți 4, reprezentanții României au avut parte de un meci halucinant, cu multe răsturnări de scor, în sferturile de finală. Szocs și Ionescu au trecut în cele din urmă de cuplul francez Thibault Poret/Prithika Pavade, cap de serie numărul 19.

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Primele patru seturi au fost împărțite, iar în decisiv s-a ajuns la 7-7 și tensiunea a atins cote maxime. A fost momentul în care perechea noastră a ridicat nivelul și a reușit să-și adjudece victoria cu 3-2 (9-11, 13-11, 12-10, 6-11, 11-9).

În urma acestui succes, România, care , și-a asigurat prima medalie de la actuala ediție a Europenelor. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au deja medalia de bronz în proba de dublu mixt, dar o pot schimba cu una mai valoroasă. În semifinale, ei vor întâlni joi, 15 octombrie, de la ora 13:40, cuplul german Benedikt Duda/Nina Mittelham.

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Programul reprezentanților României la Europene

După ce la ediția din 2024 a Campionatelor Europene , Bernadette Szocs a venit la Ljubljana cu gândul de a se revanșa și a aduce în țară cât mai multe medalii. Campioana noastră este calificată alături de Elizabeta Samara în sferturile de finală ale probei de dublu feminin. Cele două vor juca joi pentru a-și asigura o medalie împotriva perechii germane Ying Han/Sabine Winter.

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La simplu, România va fi reprezentată de nu mai puțin de șase sportive pe tabloul principal. Programul partidelor din primul tur arată astfel:

Bernadette Szocs – Sofia-Xuan Zhang (Spania), miercuri, ora 19:15

Elizabeta Samara – Ece Harac (Turcia), miercuri, ora 20:05

Adina Diaconu – Christina Kallberg (Suedia), miercuri, ora 20:55

Ioana Sîngeorzan – Margaryta Pesotska (Ucraina), miercuri, ora 20:55

Andreea Dragoman – Nina Skerbinz (Austria), miercuri, ora 20:55

Elena Zaharia – Tin-Tin Ho (Anglia), miercuri, ora 21:45

Pe tabloul de simplu masculin au acces Ovidiu Ionescu, Andrei Istrate, Eduard Ionescu și Iulian Chirița. Aceștia vor evolua în runda inaugurală după următorul program:

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