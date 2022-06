Performanțele uluitoare ale lui David Popovici fac înconjurul lumii! Mesajul savuros prin care a fost felicitat de Comitetul Olimpic Internațional. Foto

David Popovici (17 ani) este omul momentului în natația mondială. Bucureșteanul a cucerit medalia de aur la CM de la Budapesta, în probele de 100 și 200 metri liber, și a fost elogiat până și de Comitetul Olimpic Internațional.

Toată planeta este impresionată de performanțele lui David Popovici, care care cucerește aurul mondial atât în proba de 100 de metri liber, cât și în cea de 200 de metri liber. Pe contul oficial de Twitter al Jocurilor Olimpice, munca asiduă a „Rachetei din România” a fost rezumată perfect.

În prima fotografie, în care Popovici apare cu fața îngrijorată și cu o mână dusă la cap, descrierea este următoarea: „Atunci când trebuie să te trezești zilnic la 04:30, pentru a merge la antrenamente”.

În a doua imagine, dublul campion mondial apare satisfăcut de titlul cucerit la 100 de metri liber: „Atunci când ești dublu campion mondial la vârsta de 17 ani”.

Looks like it was all worth it, David Popovici! 🇷🇴

— The Olympic Games (@Olympics)