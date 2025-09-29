Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Perica e mort! Karamoko e peste el”. Marius Șumudică și Dănuț Lupu, analiză la sânge a atacului lui Dinamo. Cum a reacționat Andrei Nicolescu

Marius Șumudică și Dănuț Lupu au analizat fotbaliștii din atacul lui Dinamo și au ajuns la o concluzie clară cu privire la omul numărul unu al "câinilor".
29.09.2025
Marius Șumudică și Dănuț Lupu au pus lupa pe atacanții lui Dinamo. La ce concluzie au ajuns. Foto: sport.pictures.eu.

Dinamo a reușit să facă un egal la Craiova, 2-2, după ce Alex Pop, venit de pe bancă, a marcat în minutul 90 și a făcut ca trupa lui Zeljko Kopic să profite de avantajul omului în plus.

Marius Șumudică, necruțător cu atacantul lui Dinamo: „Perica e mort, Karamoko e mult peste el!”

Chiar dacă bucureștenii au înscris de două ori, încă sunt probleme în atacul echipei, consideră Marius Șumudică și Dănuț Lupu. Prezenți în studio-ul FANATIK SUPERLIGA, cei doi au fost fermi în ceea ce îi privește pe atacanții lui Dinamo și au dat un verdict clar. Stipe Perica, chinuit de probleme medicale, nu mai este omul numărul 1, iar Mamoudou Karamoko a devenit reperul ofensiv pentru formația alb-roșie.

„Craiova jucase bine 11 la 11. După care eu cred că Dinamo a pierdut două puncte. A avut niște ocazii rarisime. Karamoko se întoarce acolo, face o preluare senzațională în poziția de 9, nici nu avea timp să gândească mai bine faza, dă la poartă și scoate portarul. Boateng dă pe lângă poartă la o centrare bună. Dinamo e o echipă care te toacă mărunt și ajung în situații în care te bagă în careu.

Karamoko e atacant toată ziua. A făcut o singură fază din stânga și acum zicem că e stânga. E clar că e număr 9, se vede, prin tipologia lui. Uitați-vă ce preluare face când dă la poartă, atunci, pe final. În momentul de față e peste Perica. Nu are ritm, e mort, se vede. A crescut mult Karamoko, are tehnică. Și în momentul în care o dai la un-doi știe să o dea înapoi. Își va reveni și Perica, să nu uităm anul trecut ce goluri a marcat. O să-i dea minute și o să-și revină fizic. Au doi atacanți interesanți. Și uitați-vă și la Pop, e decisiv, a intrat și marchează. Dinamo se bate la primele 3, depinde mult și ce va face.

A fost un duel între doi jucători, unul provocator, foarte deștept, Armstrong. E un băiat deștept. El a mai avut un clinci cu Bancu înainte de eliminare. Știe să o ducă până la limita regulamentului. L-a călcat pe Bancu, jucător de echipă națională, stadion plin, nu acceptă. E lovitură, îi dă cu piciorul. E greu acum cu VAR-ul când ai lovitură precum cea a lui Bancu. A intrat bine, iar e mâna lui Kopic, un băiat deștept. Meciul trecut a fost slab, îi dă o lecție, îl lasă pe bancă”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță, contre cu Dănuț Lupu: “Până la eliminarea lui Bancu, nu ați contat!”

Robert Niță și Dănuț Lupu au avut un dialog savuros și s-au atacat reciproc, vorbind despre meciurile jucate de Rapid și Dinamo în ultima etapă din SuperLiga.

Robert Niță: Foarte bine, nu mă așteptam să joace așa bine la Craiova, mai ales că în repriza a doua, cu Farul, au avut unele probleme. Se mișcă mult la mijlocul terenului. Locul 2 al Rapidului, dacă ne uităm în clasament și la punctele obținute, este meritat. Că a venit în urma unor evoluții (n.r. Dănuț Lupu: Mincinoase). Taci din gură că dacă nu-i dădea roșu lui Bancu luați 7 la Craiova, ai înnebunit, despre ce vorbim? Iar referitor la prima întrebare, Rapid, cu penalty-urile pe care trebuia să le aibă era peste Craiova. Eu spun două meciuri în care echipa are penalty-uri clare: cu Hermannstadt și Oțelul.

Dănuț Lupu: Eu am spus de anul trecut, Robert Niță președinte. Voi, cu Petrolul, ați jucat? Că nu ați trecut mijlocul terenului.

Robert Niță: Pe terenul ăla am jucat să luăm 3 puncte. Dacă Gâlcă și-a permis luxul să-l menajeze pe Dobre, cel mai în formă jucător al Rapidului.

Dănuț Lupu: Luxul? Da, e cel mai în formă, dar nu e Pele. Mamă, și-a permis să-l țină pe bancă. Păi pe cine a ținut pe bancă?

Robert Niță: Titularul echipei naționale de la ultimele meciuri, căpitanul echipei.

Fotbalistul lui Dinamo care a excelat în începutul de campionat. Reacția lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu s-a declarat și el impresionat de evoluțiile lui Karamoko și a avut cuvinte de laudă pentru atacantul francez, transferat în această vară.

„E un jucător special, cu niște calități speciale. Asta ne dorim, fotbaliști cât mai buni în SuperLiga. Are mingea sub control, nu pleacă mingea de lângă el. La momentul la care am făcut transferul, cotația legată de un viitor transfer nu a contat foarte mult.

La jucătorii de peste 26-27 de ani, partea de revânzare face o proporție mai mică față de celelalte criterii. Nu am zis că e imposibil, am zis că nu a contat asta foarte mult. Poate vara viitoare îi convine să stea și să joace în cupe europene. Ne batem, nu asta dorim toți, să avem concurență?”, a spus Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce îi lipsește lui Dinamo pentru a fi în top: “Să fim killeri!”

Președintele lui Dinamo crede că trupa pe care o conduce ar putea să fie la un nivel și mai bun dacă ar avea sânge rece.

„E meritul în primul rând al lui Kopic și după, al nostru, că reușim șă coalizăm toate energiile. Sper să fie un meci, cel puțin la fel de frumos precum partida de la Craiova. Nu știu dacă Mihai intră la antrenamente de săptămâna asta. Încrederea pe care o primești după un meci cu rivală nu poate fi contorizată. A fost un meci destul de echilibrat la Craiova, noi trebuie să învățăm.

Apropo de meciul cu Petrolul, când întâlnim un adversar care e debusolat după ce înscriem, să avem acea mentalitate de killer, să nu-l lăsăm doar în genunchi, ci să fim siguri că e înfrânt complet”, a conchis Andrei Nicolescu.

