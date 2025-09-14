Pericol de implozie la Universitatea Craiova: „Dinamita se numește Rădoi, crizatul se dezlănțuie”

Universitatea Craiova merge ceas în Superliga României. Oltenii s-au impus cu 2-0 în Bănie, în fața celor de la Farul Constanța. Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a observat un detaliu interesant și e de părere că nu mai e mult până când vor apărea și primele mari probleme în jocul echipei lui Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, nemulțumit și când echipa sa câștigă. Ce l-a enervat pe antrenor în Universitatea Craiova – Farul 2-0

Universitatea Craiova domină clasamentul în Superliga României și are locul asigurat în UEFA Conference League. Mirel Rădoi a găsit o formulă de start ideală, iar jucătorii săi respectă la perfecție indicațiile primite.

Totuși, a existat și un moment tensionat în finalul meciului cu Farul. , întrucât nu dădea randamentul așteptat. Până la urmă, atacantul a continuat jocul.

Marian Iancu, nemilos cu Mirel Rădoi: „La un moment dat se va rupe lanțul de iubire și respect între elev și antrenor”

Marian Iancu laudă jocul prestat de Universitatea Craiova, însă fostul patron de la Poli Timișoara e sigur că, în cel mai scurt timp, lucrurile vor exploda în Bănie, întrucât chiar și după o victorie fără prea mari emoții a existat tensiune.

„Craiova învinge Farul într-un meci în care jucătorii au uitat de antrenori și de ceea ce au pregătit ei înaintea jocului, au luat-o personal, care pe care, ai n-ai mingea, dai la poartă. O echipă de strânsură nu putea să-i facă față Craiovei cu un lot sculptat cu precizie de ceasornicar. Dar pericolul există și în Bănie. Implozia este amorsată, îi trebuie doar o scânteie.

Dinamita se numește Rădoi. Caracterul lui. Nu și-l poate schimba și nici controla. Mai devreme sau mai târziu, va rezolva el problema pe care azi, se pare că nu o pot rezolva celelalte cluburi concurente. Baiaram intră și joacă ca în curtea școlii, sfidând indicațiile lui Rădoi. Crizatul se dezlănțuie.

La un moment dat se va rupe lanțul de iubire și respect între elev și antrenor. Craiova a arătat slăbiciuni de tot felul, dar și forță în atac, acolo unde contează cel mai mult la o echipă de obiectiv. Aici se face diferența. Și se mai face într-un loc. Acolo unde negrul domină și fluieră a pagubă! Să fie primit!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.