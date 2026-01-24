Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Pericol imens pentru FCSB! E posibil cel mai tare scenariu din SuperLiga: play-out cu toate campioanele ultimilor 9 ani!

FCSB, în pericol să nu prindă play-off-ul în SuperLiga. E posibil să se întâmple un scenariu uluitor: campioanele din ultimii 9 ani să participe toate în play-out.
Iulian Stoica
24.01.2026 | 16:45
Pericol imens pentru FCSB E posibil cel mai tare scenariu din SuperLiga playout cu toate campioanele ultimilor 9 ani
EXCLUSIV FANATIK
FCSB, în pericol să nu prindă play-off. Scenariu incredibil ce poate fi atins în play-out. Sursă foto: sport.pictures.eu.
FCSB este ca și eliminată din Europa League, însă situația nu este mai bună în SuperLiga. Cu 8 etape rămase de disputat, campioana en-titre este în afara locurilor de play-off.

E posibil cel mai tare scenariu din SuperLiga: play-out cu toate campioanele ultimilor 9 ani

FCSB se duelează cu CFR Cluj în etapa 23 din SuperLiga. Meciul este de care pe care, ambele formații având nevoie de puncte pentru a spera în continuare la prezența în play-off.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a lansat un scenariu uluitor. Dacă CFR Cluj, FCSB și Farul nu se vor afla între primele 6 la finalul sezonului regulat, play-off-ul se va disputa fără campioanele din ultimii 9 ani.

„Dacă FCSB și CFR nu o să intre în play-off, în play-out vor fi toate campioanele ultimilor 9 ani. CFR – 5 titluri, FCSB – 2 titluri, Farul – 2 titluri. Ar putea fi un play-out cu echipele ce au luat campionatele în ultimele 9 sezoane”, a declarat Horia Ivanovici.

Dănuț Lupu consideră că echipele din play-off ar suferi financiar dacă FCSB și CFR Cluj nu vor reuși să se afle în primele 6: „Duminică, la FCSB – CFR Cluj, o să fie un meci de care pe care. Eu mi-aș dori ca FCSB și CFR Cluj să ajungă în play-off, celelalte echipe vor pierde 1,5 milioane aproape. Una e să joci două meciuri cu FCSB și CFR, alta e cu Piteștiul”.

Miză importantă la FCSB – CFR Cluj

Totodată, Dănuț Lupu susține că echipa care pierde în FCSB – CFR Cluj poate să își ia adio de la play-off: „Au șanse Craiova, Dinamo, Rapid mult mai mari la campionat dacă aceste două echipe nu se vor califica, însă vor pierde financiar. Echipa care pierde în FCSB – CFR Cluj poate să își ia adio de la play-off”.

Sabin Ilie s-a alăturat discuției și a expus că FCSB va juca cu o presiune suplimentară: „Presiunea mai mare o să fie pe FCSB. Dacă mă întrebați pe mine, CFR Cluj pleacă ca favorită. FCSB trece printr-o perioadă foarte grea. Era altceva dacă făceau un rezultat pozitiv la Zagreb. E greu ca în decurs de 4 zile să găsești soluții”.

Comparație uluitoare între FC Argeș și Manchester United

Sabin Ilie a amintit și de partida dintre FC Argeș și FCSB. Analistul a făcut o comparație între eșecurile roș-albaștrilor cu piteștenii și cea de anul trecut, cu Manchester United.

„La meciul cu FC Argeș, Andone, care e foarte isteț, a lăsat-o pe FCSB să construiască, așa cum s-a întâmplat la meciul cu Manchester United. Jucătorii de la FCSB au fost lenți la construcție, au făcut pressing, au recuperat mingea, au avut două ocazii mari și gol. Pe construcție îți trebuie alt tip de jucători”, a spus Sabin Ilie.

Dănuț Lupu a criticat faptul că FCSB s-a întors în România fix înainte de meciul cu FC Argeș: „Eu nu cred că Gigi va accepta să nu se califice în play-off. A contat și terenul la meciul cu FC Argeș. Piteștenii s-au antrenat pe gheață, iar cei de la FCSB au venit de la căldură. Una e să te antrenezi pe iarbă o lună și după, fără niciun antrenament, să intri pe gheață. Îți trebuie timp să te acomodezi”.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
