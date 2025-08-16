Pericol iminent de inundații în jumătate de țară. Avertismentul ANM vizează 29 de județe

Pericol iminent de inundații în 29 de județe, potrivit unui avertisment al ANM. Institutul Național de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații pentru râuri din 15 bazine hidrografice, pe raza a 29 de județe, valabilă de duminică, ora 13:00, până luni, la ora 12:00.

Pericol iminent de inundații în jumătate de țară

Potrivit specialiștilor, sunt vizate râurile din cele mai importante zone ale țării, respectiv 15 bazine hidrografice prezente pe raza a 29 de județe, potrivit .

„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Crișul Repede, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut”, anunță specialiștii.

De asemenea, pe râuri din bazinele hidrografice Cerna (judeţele Gorj şi Caraş Severin), Jiu (judeţele Hunedoara şi Gorj), Motru (judeţele Gorj şi Mehedinţi), Gilort (judeţul Gorj), Olt -(judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ (judeţele Gorj şi Vâlcea), Argeş (judeţele Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – (judeţele Dâmboviţa şi Prahova), Prahova (judeţul Prahova), Suceava (judeţul Suceava), Moldova (judeţele Suceava şi Neamţ), Bistriţa (judeţele Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Trotuş (judeţele Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Jijia, Prut (judeţele Botoşani şi Iaşi).

Avertizări cod galben și portocaliu de caniculă și furtuni

Potrivit ANM, sâmbătă, 16 august 2025, între orele 12.00 și 21.00, . În județele Bihor, Arad și Timiș, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va fi accentuat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

„Valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

ANM a mai lansat și alte trei avertizări de cod galben de caniculă, dar și de furtună. Prima dintre ele este valabilă duminică, 17 august, între orele 12.00 și 21.00.

„În sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade”, au avertizat meteorologii.

A doua avertizare cod galben de vijelii și ploi torențiale este valabilă duminică, 17 august, în intervalul 13.00 – 21.00.

„În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 –3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp”, au transmis specialiștii ANM.