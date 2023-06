Pericol într-un magazin Profi din Piatra Neamț. Sandviciuri cu mucegai, puse la vânzare

Pericol într-un magazin Profi din Piatra Neamț. Un client a făcut o descoperire revoltătoare, în urmă cu câteva zile, atunci când a găsit sandviciuri cu mucegai pe un unul dintre rafturile supermarketului.

Pericol într-un magazin Profi din Piatra Neamț. Un client a găsit sandviciuri cu mucegai

Bărbatul a anunțat angajații magazinului și i-a atenționat cu privire la faptul că produsele pot fi consumate de copii, reprezentând un adevărat pericol pentru clienți, notează publicația locală Mesajul.ro. De asemenea, clientul a filmat incidentul, care ulterior a fost făcut public pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Ulterior, . Inspectorii . Comisarii au constatat că sandviciurile erau ținute la o temperatură de peste 19 grade.

„În data de 26.05.2023, comisarii din cadrul CJPC Neamț au procedat la verificarea imediată a produselor aflate la comercializare la data controlului și, în prezența reprezentantului operatorului economic, au constatat că produsele erau expuse în vitrinele de prezentare fără a respecta temperatura de păstrare a produselor recomandată de producător ( temperatura înregistrată era de 19,5 gr C / temperatura recomandată era de 0 – 4 gr C / 0 – 7 gr C) ”, au transmis inspectorii.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Mai mult, Protecția Consumatorilor a descoperit că nici în cazul produselor ținute în vitrina de masă caldă nu era respectată temperatura optimă, care era între 51-55 °C. Legislația prevede ca aceasta să fie de 60 °C.

Magazinul a fost amendat cu 15.000 de lei

Pe lângă toate aceste probleme, comisarii au găsit nereguli și în ceea ce privește igienizarea. Mai exact, vitrina caldă în care erau expuse produse, avea depuneri specifice unei „igienizări necorespunzătoare”.

ADVERTISEMENT

În urma neregulilor descoperite de Protecția Consumatorului, magazinul Profi a primit trei sancțiuni, în valoare totală de 15.000 de lei. De asemenea, produsele expuse în cele două vitrine, au fost retrase de la vânzare. Vorbim de alimente în valoare de 1.109 lei.

„Odată cu sancțiunea, a fost dispusă și măsura complementară de retragere a tuturor unităților de produs aflate la comercializare expuse în vitrinele de prezentare, în valoare de 1109 lei și măsura complementară de oprire temporară a prestării serviciilor la vitrinele de prezentare înregistrate cu deficiențe.

ADVERTISEMENT

Comunicăm consumatorilor că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor supraveghează permanent piaţa şi se asigură de respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor.”, a declarat comisarul șef adjunct Vlad Ciurea – CJPC Neamț, pentru