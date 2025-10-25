Pericol pentru FCSB la meciul cu UTA de duminică. Revine după 8 săptămâni de absență!

ADVERTISEMENT

Marea noutate din lotul echipei UTA înaintea partidei din deplasare cu FCSB din etapa 14 a SuperLigii este revenirea lui Hakim Abdallah printre arădeni. Adrian Mihalcea (49 de ani) speră că malgașul va puncta din nou în Capitală, după ce a făcut-o împotriva lui Dinamo, fosta sa echipă.

Hakim Abdallah revine la UTA după opt săptămâni de absență. Va fi în lot pentru partida cu FCSB

Partida dintre FCSB și UTA este un prilej pentru cele două echipe de a ieși din pasa proastă în care se află. Cu lotul decimat, Adrian Mihalcea, antrenorul echipei vizitatoare de duminică, își leagă speranțele pentru acest meci de unitatea grupului și revenirea lui Abdallah în lotul echipei sale.

Hakim Abdallah (27 de ani) a lipsit de la meciul pe care UTA l-a susținut în deplasarea de la Rapid, care a coincis cu prima înfrângere a roș-albilor în campionat. După un start excelent, trupa lui Mihalcea a fost răpusă atunci după 8 etape. Și tot de 8 runde nu a mai cunoscut gustul succesului.

„Avem și o veste bună în lotul nostru, singura veste bună, revenirea lui Abdallah. El vine după opt săptămâni în care nu a jucat, dar este apt din punct de vedere medical. Încercăm să-l aducem într-o formă fizică și sportivă acceptabilă”, a spus șeful corpului tehnic al arădenilor despre revenirea înaintașului pe care și l-a dorit insistent, la conferința de presă premergătoare partidei din fieful campioanei.

Hakim Abdallah a marcat împotriva fostei echipe

Pe 15 august, S-a întâmplat la egalul obținut, scor 1-1, în deplasarea de la Dinamo, fosta echipă a înaintașului din Madagascar. Pentru „câinii roșii” a egalat francezul Karamoko, iar UTA se întorcea cu un punct prețios din capitală.

Mihalcea a explicat cum ar putea fi repetată isprava. „Simt că avem un vestiar unit și la un moment dat când greșelile individuale și cele colective se vor diminua, și rezultatele vor fi altele. Știți care e marea mea amărăciune? Că în primele șase etape am fost aceiași, adică n-au venit alți 20 de jucători. La un moment dat ceva s-a întâmplat și nu în afară vestiarului, ci doar intern”, a încercat antrenorul arădenilor să găsească o explicație a parcursului sub așteptări din ultima perioadă.

„Fără să caut un alibi, lipsa a doi-trei jucători din angrenajul echipei s-a văzut. Nu doar în începutul meciurilor ci și la schimbări. Am avut meciuri în care în a doua repriză nu am reușit să ne ridicăm din punct de vedere fizic, dar nici calitativ la nivelul dorit. Când a început această morișcă de accidentări sau suspendări ne-a fost și mai greu”, a adăugat tehnicianul formației din Arad.

FCSB are numeroase absențe, dar Adrian Mihalcea „nu pleacă după fentă”

sunt două echipe care nu-și găsesc cadența în campionat. Dacă formația din vestul țării nu este una cu mari pretenții, menținerea pe un loc călduț al clasamentului fiind an de an principalul obiectiv, roș-albaștrii sunt într-o situație diametral opusă. Și chiar dacă echipa campioană are mari probleme de lot – absențele lui Dawa, Mihai Popescu accidentați sau Ngezana, care e suspendat, fiind cele mai importante – Mihalcea e convins că își poate reveni în orice moment.

„Nu voi merge după fentă, cum se spune, pentru că FCSB își poate reveni oricând. Chiar după trei meciuri mai puțin reușite, au capacitatea de a forma o echipă foarte bună, pot compensa absențele din lot. De aceea trebuie să fim atenți, să le ridicăm moralul băieților noștri, pentru că s-au făcut greșeli, iar ale mele au fost cele mai mari. Avem numai de câștigat din astfel de meciuri în deplasare”, a descris Mihalcea modul în care privește situația adversarilor, dar și a echipei sale.

Referitor la propriul lot de jucători, acesta este, de asemenea, în mare suferință. Van Durmen i se alătură lui Mino Sota pe lista accidentaților, iar suspendarea lui Ovidiu Popescu produce un vid în zona mijlocașilor închizători. „Va lipsi și Vlăsceanu, care are o clauză cu FCSB, iar Odada nu este încă legitimat. Sunt deja patru – cinci jucători lipsă. Dar vom găsi soluții”, a conchis „Țăranul”.

Pentru Hrezdac, meciul cu FCSB e unul normal: „Nu este o ambiție în plus!”

Fost coleg la UTA cu David Miculescu, Denis Hrezdac consideră meciul cu FCSB ca pe unul normal. „Eu sunt motivat la fiecare meci, nu este o ambiție în plus că voi juca împotriva lui David (n.r., Miculescu). Îmi doresc să câștigăm, pentru că eu nu am reușit să câștig împotriva lui FCSB, iar o victorie ne-ar scoate din pasa proastă în care ne aflăm”, a declarat Hrezdac, titular în linia mediană a echipei sale, în fața defensivei.