Sport

Pericol pentru naționala României! Adversarul de 23 de milioane de euro al „tricolorilor” e golgheter în Liga Campionilor

Catalin Oprea
22.10.2026 | 09:53
Pericol pentru nationala Romaniei Adversarul de 23 de milioane de euro al tricolorilor e golgheter in Liga Campionilor
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Demirovic este unul dintre golgheterii Ligii Campionilor FOTO X
Bosniacul Ermedin Demirović a marcat de patru ori în UCL și e la același nivel cu Erling Haaland și Harry Kane și înaintea lui Mbappe sau Lautaro Martinez
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România întâlnește Bosnia, în deplasare, la 17 noiembrie, în ulrimul meci din Liga Națiunilor. Adversarii au învins la București cu 4-2 și au un atacant care este în mare formă, care conduce în clasamentul golgheterilor din Liga Campionilor.

Demirović e pe primul loc în clasamentul golgheterilor din UCL

Ermedin Demirović, atacantul central, în vârstă de 28 de ani, al celor de VfB Stuttgart, este unul dintre cei mai în formă fotbaliști din actuala ediție de UEFA Champions League. El a marcat de patru ori în primele trei etape ale competiției.

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Bosniacul a reușit un hat-trick istoric în victoria cu 3-1 împotriva celor de la Viking, punctând de trei ori în 12 minute (20, 26, 32). Prin această performanță, el a devenit primul jucător din istoria clubului VfB Stuttgart care înscrie trei goluri într-un meci de Champions League. El a fost notat de sofascore cu 9,9.

De asemenea, este doar al doilea bosniac din istoria competiției care a reușit un hat-trick, după legendarul Edin Džeko în 2018. Cu 4 goluri marcate în primele 3 etape, el împarte prima poziție în topul golgheterilor europeni cu Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munchen), Nicolo Tresoldi (Brugge), Guirassy (Dortmund) și Suarez (Sporting).

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Bosniacul este născut în Germania, la Hamburg

Demirović s-a născut la Hamburg, în Germania, dar reprezintă echipa națională a Bosniei și Herțegovinei, pentru care a jucat de 48 de ori și a marcat 4 goluri. Deși a explodat în Liga Campionilor, el nu este un marcator veritabil. În Bundesliga, a marcat o singură dată, în acest sezon.

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Bosniacul a jucat și în meciul cu România, disputat pe 28 septembrie, dar a intrat în ultimele 27 de minute. Cota sa de piață este de 22 de milioane de euro.

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Demirovic a început fotbalul în Germania, la Hamburger SV. Apoi a trecut la RB Leipzig, unde a jucat pentru echipele U17 și U19, după care a făcut pasul în Spania. Alaves l-a împrumutat la Sochaux, Almeria și St. Gallen, înainte de a-l ceda definitiv la Freiburg, în schimbul a 3,7 milioane de euro.

Stuttgart a plătit pentru el 23 de milioane de euro

Ulterior, a ajuns la Augsburg, care a plătit 2,3 milioane de euro pentru transferul său, iar în vara lui 2024 a ajuns la Stuttgart pentru 23 de milioane de euro. România revine în Liga Națiunilor pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, cu Polonia. Trei zile mai târziu, pe 17 noiembrie, tot de la ora 21:45 este meciul Bosnia – România, pe Bilino Polje Stadium, din Zenica.

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