Pericolele noii reforme a PSD privind impozitele pe proprietate. Experți: „O să-i lovească tot pe cei săraci”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi că taxa pe proprietate ar urma să fie calculată în funcție de valoarea clădirii, fiind astfel un model mult mai echitabil de impozitare.

Taxa pe proprietate în funcție de grila notarilor

Legea în vigoare prevede că autoritățile locale pot stabili o cotă de impozit pe proprietate cuprinsă între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii, valoare care la rândul ei este stabilită în funcție de rangul localității, zona în care se află proprietatea precum și materialele de construcție folosite pentru clădire. Estimările curente sunt că taxele pe proprietate ar putea crește cu circa 60% în contextul în care autoritățile caută mijloace pentru a crește încasările bugetare.

Liderul PSD a anunțat că se dorește , susținând că acest model este unul mult mai echitabil. Valoarea obiectivă în funcție de care ar putea fi stabilită valoarea acestei taxe ar fi grila notarială, în funcție de care liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susținut că se calculează impozitele la tranzacțiile imobiliare.

„În funcţie de valoare. E şi normal, cred că e un lucru de bun simţ. Şi primarii au o marjă, ei hotărăsc un minim şi un maxim. Vorbim de descentralizare. Dar, în moment ce eu mă duc la notar şi vând un imobil, iar acolo există o grilă notarială de valoare, acea valoare să fie luată şi la impozitare. E o chestie cât se poate de normală”, a declarat joi Marcel Ciolacu întrebat fiind dacă această taxă va fi raportată la grila notarilor. „Există o grilă notarială în funcție de unde este amplasată (clădirea – n.r.). Nu îmi cereţi ca un apartament din Primăverii, care face un milion de euro, să plătească același impozit cu un apartament din Buzău, care face 80.000 de euro, fiindcă nu voi fi de acord cu aşa ceva”, a mai spus liderul PSD.

Grila notarilor, denumită oficial „Ghidul privind valorile orientative minime ale proprietăților imobiliare”, este folosită în cazul tranzacțiilor imobiliare, fiind un ghid ce a apărut începând cu anii 2007-2008, atunci când autoritățile aveau suspiciuni că sumele din contractele de vânzare-cumpărare nu erau cele reale, evitându-se astfel plata impozitelor reale.

Concret, legea obliga Camerele Notarilor Publici să comande și să plătească realizarea acestui ghid, însă fără a da indicații cu privire la cine și pe ce metodologie trebuie să-l realizeze. La fel, ghidul impunea valori minime la stabilirea taxelor aferente tranzacțiilor imobiliare, indiferent de sumele din contracte.

Grila notarilor nu are legătură cu valoarea de piață

Experții din domeniu atrag atenția că logica după care se ghidează social-democrații în introducerea acestei măsuri ignoră faptul că această grilă a notarilor nu are legătură cu valoarea de piață a proprietăților.

„Grilele notariale, așa cum sunt realizate în prezent, nu reprezintă situația reală la nivelul valorii proprietăților. Din păcate, avem în marile orașe blocuri noi, construite cu materiale premium, la o grilă notarială cu a blocurilor ceaușiste, unde instalațiile, durata de viață a construcțiilor este foarte mică. Există localități în România unde s-au construit blocuri în zone în care există și blocuri vechi, și pentru care se aplică aceeași grilă notarială. Una este valoarea unui apartament nou, cu instalații noi, cu materiale moderne de construcții, și alta este valoarea unui apartament vechi, de acum 50-60 de ani, cu risc seismic, și cu multiple probleme legată de rezistență și fiabilitatea construcției.

Grilele respective, în acest moment, nu reflectă dinamica creșterii economice, diferențele între orașele țării, între rural și urban, între zonele cu potențial și cele moarte din punct de vedere economic. Astfel că, o impozitare în funcție de grilele notariale nu reprezintă neapărat un avantaj nici măcar pentru autoritățile locale. Cineva poate să construiască un apartament de 200.000 de euro în apropierea unui bloc care e foarte ieftin, și atunci ce facem, le punem același impozit chiar dacă valoarea construcției este mult mai mare?”, a declarat, pentru FANATIK, analistul financiar Adrian Negrescu.

Mai mult, experții din domeniu sunt de părere că ideea este atât de lipsită de logică economică încât nici măcar nu se va implementa. Aceștia subliniază că principalul efect al acestei măsuri va fi acela de a instaura o incertitudine financiară asupra bugetelor locale, în condițiile în care se încearcă stabilirea unei rate de impozit cât mai aproape de valorile de piață. Mult mai riscant este și ideea ca statul să-și bazeze un impozit important pentru veniturile locale pe baza unui raport întocmit de o societate aleasă de Uniunea Notarilor.

„Eu unul nu cred că se va trece la impozitarea pe proprietate în funcția de grila notarilor. Nu cred că se poate întâmpla chestia asta. În primul rând, primul efect ar fi că impozitul va diferi de la an la an, în funcție de un raport de evaluare făcut de o societate agreată și aleasă în fiecare an de către Uniunea Notarilor. Nu cred că un stat își permite să depindă de chestia asta. Până acum aveam o marjă stabilită cumva artificial, care să spunem variază extrem de puțin de la 1.100 euro pe metru pătrat anul trecut și anul ăsta e 1.050. Dar se stabilea la nivel de țară un impozit care era cumva unitar.

Dacă ajungem să stabilim în funcție de nivelul de piață, atunci unele comune vor fi foarte dezavantajate. Pentru că impozitul dacă este în funcție de grila notarilor, atunci s-ar putea în unele comune, săracii, să rămână fără bani. Deci nu cred că se va implementa. Vor fi discrepanțe uriașe. Și acum sunt discrepanțe, dar există o marjă stabilă la nivelul întregii țări, și acest impozit se uniformizează într-un fel astfel”, a declarat, pentru FANATIK, analistul imobiliar Dragoș Vâlceanu.

Acesta susține că scopul impozitului pe proprietate nu este unul redistributiv ci are principalul scop de a asigura un buget constant în funcție de care autoritățile locale să-și poată face un plan de cheltuieli viitoare pe baza unor proiecții privind încasările la bugetul local. La fel, în opinia acestuia, actuala schemă asigură comunelor sărace un impozit similar localităților bogate, iar trecerea la o impozitare care se dorește mai aproape de valoarea de piață riscă să distrugă acest echilibru.

„Impozitul pe casă la Corbeanca e același ca într-o comună din Vaslui acum. Dacă se intră pe grila notarială atunci diferențele vor fi uriașe, și vor fi comune care vor rămâne fără bani. Domnul Ciolacu nu înțelege mecanismele economiei de piață. Impozitul pe proprietate nu are scopul de a-l impozita pe om, ci de a asigura unității teritorial administrative niște venituri constante pe baza cărora să-și stabilească un buget și apoi niște cheltuieli.

Liderul PSD nu înțelege că scopul impozitării nu este să-i dea omul banii, ci de a asigura un buget pe care autoritățile să-l poată vota cu un an înainte, să existe o predictibilitate. Pompieristic vorbind pare normal să spui că nu e normal să-l impozităm pe cel din București cu aceiași bani cu care-i impozităm pe cel din Vaslui. Dar nu asta e important, ci faptul că-i asigurăm celui din Vaslui aceleași venituri ca celor din Corbeanca. Primarul din Vaslui, la rândul lui o să aibă aceleași venituri ca cel din Corbeanca. Și există acea marjă ce oferă UAT-urilor să stabilească valoarea acestor impozite. Așa că da, la Vaslui se merge pe impozitul minim, iar la Corbeanca pe limita maximă”, a mai declarat analistul Dragoș Vâlceanu.

Nu în ultimul rând, acesta subliniază că dacă va fi implementată, această măsură nu doar că va sărăci și mai mult localitățile cele mai sărace, dar le va face și mai dependente de autoritățile centrale.

„Nu vor putea să o implementeze pentru că o să-i sărăcească pe cei pe care vor să-i ajute de fapt. O să zică că încearcă să-i ajute pe oamenii săraci, însă aceștia locuiesc în comune sărace, și efectul va fi să-i sărăcească și mai mult. Iar aceste localități vor deveni tot mai dependente de Guvern și de administrația centrală. Comunele unde bugetul iese pe minus nu au altă opțiune decât să ceară bani de la stat. Și atunci o să mărim ponderea comunelor care nu-și asigură cheltuielile și îi facem dependenți de bunul plac al Guvernului. Dacă fac această modificare o să-i sărăcească pe primari, inclusiv pe cei de la PSD”, a mai spus, pentru FANATIK, analistul imobiliar Dragoș Vâlceanu.

Inechitățile nu vor dispărea

Analistul financiar Adrian Negrescu susține că strategia autorităților de a majora taxele în plină criză economică rămâne una păguboasă, iar majorarea taxelor pe proprietate va împinge românii și mai mult să plece din țară în căutarea unui trai mai bun.

„În vremuri de criză nu crești taxele, este o regulă de aur, pe care autoritățile par să o fi uitat sau nu doresc să o aplice. În condițiile în care puterea de cumpărare a populației a scăzut dramatic în acest an, să crești taxele locale cu aproape 60%, cum arată estimările în prezent prin care trece populația. Avem, din păcate, o populație captivă în credite ipotecare, în proprietăți imobiliare, pe care în loc să o stimulăm să cheltuiască mai mulți bani, să investească, încercăm practic să o determinăm să plătească mai mult statului și prea puțin pentru confortul propriu.

Dacă statul va crește taxele locale cu 60% să ne așteptăm ca numărul celor care nu-și pot plăti taxele de proprietate să crească, iar mulți să caute alternative. Iar cea mai simplă alternativă, aleasă de tot mai mulți români este să plece din țară, să vândă tot ce au și să caute destinații fiscale mai bune, un salariu mai bun și taxe mai mici. În loc să stimulăm oamenii să se întoarcă în țară, să-i determinăm să vină și să muncească aici, nu facem altceva decât să continuăm să-i gonim printr-o fiscalitate în creștere în condițiile în care vedem că toate celelalte țări civilizate din Europa reduc taxele în această perioadă”, a subliniat Adrian Negrescu.

În ceea ce privește echitatea pe care noul mod de taxare l-ar putea aduce în societate, analistul Dragoș Vâlceanu susține că în acest moment legea permite ca statul să nu perceapă niciun impozit în tranzacțiile imobiliare, și să câștige doar notarii un comision calculat pe baza acestei grile, acesta fiind de fapt singurul rost al grilei notarilor.

„Primul pas care ar trebui făcut ar fi impozitul pe tranzacții în funcție de grila notarilor. În momentul de față, când vinzi o proprietate impozitul pe tranzacție, care este de 3% din ceea ce depășește 450.000 de lei nu este în funcție de grilă, ci în funcție de valoarea declarată. Să fie clar, în momentul de față, începând cu 2017, de când domnul Dragnea ne-a promis impozit zero pe imobiliare și nimeni nu a înțeles ce-a vrut să spună – în fapt ceea ce a făcut a impus 3% pe tranzacții ce depășesc 450.000 de lei.

Dacă tranzacția este până în această sumă atunci impozitul e zero. Impozitul pe tranzacție nu are însă legătură cu grila. Dacă în grilă un apartament e 100.000 de euro și în actul de vânzare cumpărare îl declar 50.000, eu plătesc impozit zero. În momentul de față grila este folosită doar pentru onorariul notarului. Vânzătorul plătește impozitul pe tranzacție care se stabilește în funcție de valoarea declarată, și poate fi mai mică decât cea din grilă, iar cumpărătorul plătește onorariul notarului care este în funcție de valoarea din grilă. E o aberație care distorsionează complet logica de funcționare a unei piețe. La un vânzarea unui apartament de 120.000 de euro statul de regulă nu ia nimic, însă notarul are un venit minim garantat, ceea ce nu este ok.

Impozitul pe proprietate îl plătește toată lumea și este stabilit la nivel general pe țară, cu o anumită marjă. Dacă este trecut pe grila notarilor comunele sărace vor avea probleme mari. În rural și în zone defavorizate valoarea este zero, și atunci ce impozit putem avea? Facem impozit zero? Dacă se dorește urmărirea unei echități sociale atunci grila ar trebui folosită pentru impozitarea corectă a tranzacțiilor. Dacă o folosim pentru impozitul pe proprietate riscăm să avem venituri mai mici. Ca exemplu, la mine pe stradă prețul pe metru pătrat în grila notarilor este de 15 euro, iar tranzacțiile se fac undeva la 120-125 euro pe metru pătrat. Discrepanțele sunt uriașe”, a subliniat, pentru FANATIK, analistul imobiliar Dragoș Vâlceanu.