Pericolul dependenței de ecrane. Cum pot fi ajutați elevii să se readapteze la școala față în față

Dependența de ecrane este una dintre problemele cu care se vor confrunta elevii odată cu revenirea la învățământul față în față, avertizează experții, care spun că această dependență va face dificilă adaptarea la școala normală.

Potrivit specialiștilor, va fi foarte greu ca elevii să renunțe la acest comportament deprins pe perioada școlii online, timp în care au petrecut de până la cinci ori mai mult timp în fața unui ecran.

Va fi nevoie de un efort comun, atât din partea dascălilor, cât și din partea părinților pentru a-i convinge pe tineri să renunțe la device-uri, mai precizează aceștia.

Există repercusiuni serioase din punct de vedere psihologic

Specialiștii avertizează asupra posibilelor repercusiuni majore la nivel psihologic, emoțional sau al relațiilor sociale din viața reală care îi amenință pe elevi.

„Schimbări sunt rezonabil de puternice, pentru că n-a trecut o lună sau două luni, ca în vacanța mare, ci sunt 11 luni de ruptură radicală față de ce era anterior. Am accentuat dependența de ecran, acel recomandat două ore. Înainte de pandemie, ăsta era timing-ul recomandat pentru screen time, interacțiune cu ecranul, pentru un copil în preajma liceului. Acele două ore s-au dus mult peste și studiile pe care le avem acum trasează o limită undeva la 9 ore și, deci de cinci ori mai mult de cât era recomandat anterior. Există și avantaje în situația asta, nu numai lucruri negative. Cu siguranță că 10 ore pe zi interacțiune cu ecran este mult prea mult. Există repercusiuni serioase din punct de vedere psihologic, al dezvoltării emoționale, al contactului cu viața cotidiană, funcționalitate, relații sociale reale, deci repercursiunile sunt majore”, a declarat profesorul universitar Dragoș Iliescu pentru Digi24.

Școala online a mai creat un efect nedorit. A scăzut simțitor nivelul educațional, iar însuși ministrul Educației se teme că nu se va reuși recuperarea integrală a pierderilor, în ciuda programului de acțiuni remediale demarat de minister.

“De aceea am iniţiat acel program de acţiuni remediale, pe care îl vom monitoriza îndeaproape, pentru că aceste ore remediale, pentru care am creat cadrul legal şi am identificat sursele financiare, să-şi producă efectele, în sensul recuperării acestor pierderi, care nu sunt contestate, sunt mari şi foarte mari. Ele sunt neuniforme, mai mari într-o zonă, mai mici într-o altă zonă. Sunt diferenţe între şcoli, sunt diferenţă între clasă şi sunt diferenţe între elevi”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

