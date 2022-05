Pericolul la care este expusă România din cauza lipsei asistenților medicali. Studiu

se confruntă cu acest pericol din cauza migraţiei personalului specializat. Sunt arhicunoscute cazurile medicilor, asistenţilor, infirmierilor care au plecat în străinătate pentru salarii mai mari.

Asistenţa medicale din România a intrat în zona de risc sanitar

Efectul? Autorii cercetării notează că situaţia asistenţei medicale din România a intrat într-o zonă de risc sanitar. Pentru a face faţă provocărilor sanitare din următorii ani, România are nevoie urgentă de peste 50.000 de .

Va fi nevoie de ei pentru a se ocupa numărul din ce în ce mai mare de vârstinici. Printre categoriile vulnerabile enumerate în studiu se numără și copiii.

Nu mai este de mult timp o noutate că în fiecare an populaţia României îmbătrâneşte şi devine tot mai bolnavă. Datele lnstitutului Naţional de Statistică (INS) arată că populaţia vârstnică a ţării noastre a depăşit-o cu peste 20% pe cea tânără, cu vârste de până în 14 ani,

În același timp, perspectivele următorilor ani indică accentuarea acestui fenomen. Spre exemplu, numărul bătrânilor de peste 65 de ani a trecut de 3,8 milioane de persoane (17,5% din total). La polul opus, numărul copiilor este de numai 3,19 milioane (14,5%).

La începutul acestui an, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 50-54 ani (8,9%). Vorbim despre o categorie care peste 10, 15 ani va ieşi la pensie.

Care mai este speranța de viață în România

În studiu se mai arată că speranţa de viaţă în România este printre cele mai scăzute din Europa. Bolile cardiovasculare sunt principalele cauze ale mortalităţii, iar cancerul pulmonar este cea mai frecventă formă de cancer care provoacă decese.

Consumul de alcool şi a alimentaţia nesănătoasă raportate în rândul românilor sunt mai mari comparativ cu media întâlnită în statele membre ale Uniunii Europene (UE).

Mai mult, obezitatea şi fumatul în rândul adolescenţilor sunt ridicate în România. Potrivit studiului Frames, realizat la iniţiativa Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila” şi a Liceului Teoretic “Dr. Mioara Mincu” din Bucureşti, România are nevoie urgentă de un plan naţional de pregătire în zona asistenţei medicale.

”Nevoia de personal din clinici, din spitale, din cabinetele medicale din ţară este uriaşă şi va creşte semnificativ în următorii ani, pe măsura accentuării îmbătrânirii populaţiei.

Chiar dacă numărul angajaţilor pregătiţi de noi şi de alte instituţii a crescut în ultimii ani, pe fondul migraţiei, multe dintre domeniile sanitare se confruntă cu o criză acută de personal, astfel că, raportându-ne la nivelul populaţiei, mai avem nevoie de cel puţin 50.000 de asistenţi medicali’‘, afirmă prof. Aurelia Şova, directorul Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila”, conform .

Câți asistenți medicali aveam în 2020

Conform INS, în România lucrau 137.589 de asistenţi medicali cu pregătire medie în 2020, cu 18.000 mai mulţi decât în 2015. În urmă cu trei ani, în țara noastră existau 3,2 practicanţi la 1.000 de locuitori, raportul fiind unul dintre cele mai scăzute din UE (media UE fiind de 3,9) şi 7,5 asistenţi medicali la 1 000 de locuitori (media UE fiind de 8,4).

Potrivit “Studiului privind situaţia asistenţilor medicali din unităţile sanitare publice din România”, numărul asistenţilor medicali a scăzut cu 25% în ultimii 23 de ani, în timp ce numărul pacienţilor a crescut cu 12%.

Analiştii spun că este posibil ca numărul asistenţilor medicali plecaţi la muncă în străinătate să atingă cifra de 100.000. Din punctul acesta de vedere, România este probabil cel mai mare furnizor de asistenţi medicali de pe piaţa muncii europene.

Astfel, mai ales în mediul rural, accesul românilor la asistenţa medical a devenit mai dificil ca niciodată. Situația poate duce la accentuarea problemelor de sănătate ale populaţiei.

În România, mortalitatea din cauze tratabile este de peste două ori mai mare decât media UE. Aici ies în evidență decesele cauzate de cancer de prostată şi cancer mamar. Sunt concluziile raportului State of Health in the EU – România 2021, realizat de Comisia Europeană.

Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, realizat de Banca Mondială şi BERD, Vaslui are cea mai mare rată de marginalizare rurală din ţară. Ne referim la accesul la servicii medicale.

Pentru o idee cât mai clară despre munca unui asistent medical comunitar, autorii studiului au dezvăluit că el îngrijeşte în medie 16 gravide şi lăuze. Totodată, se ocupă în medie de 200 de nou-născuţi, copii şi adolescenţi.