Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”

Cei care locuiesc în apartamente se află în fața unui risc major odată cu scăderea temperaturilor, iar situația încălzirii nu mai este de mult una punctuală. Specialiștii avertizează că zeci de mii de apartamente pot rămâne fără căldură în plină iarnă, iar consecințele pot fi dramatice pentru locuitori, în condițiile unui sistem de termoficare îmbătrânit și gestionat deficitar de-a lungul deceniilor.

Semnal de alarmă cei fără căldură. Iată pericolul invizibil din apartamente

În contextul temperaturilor extrem de scăzute și al problemelor cu încălzirea în mai multe orașe din țară, tot mai mulți români recurg la metode improvizate pentru a se încălzi, punându-și astfel viața în primejdie. Despre riscurile ascunse ale folosirii aragazului sau a altor surse de încălzire în locuințe vorbește, pentru FANATIK, expertul Dumitru Chisăliță.

„Toată lumea e în pericol. Monoxidul de carbon nu face deloc alegerea, omoară la fel orice om. Cantitatea de monoxid de carbon care se elimină în timpul arderii metanului este cu atât mai mică cu cât reglajul arzătorului este mai bună. Nu există un reglaj de așa natură făcut încât să nu rezulte monoxid de carbon. Acest monoxid de carbon crește în cantitate atunci când arderea este imperfectă.

Ce înseamnă ardere imperfectă? Fie că avem o presiune necorespunzătoare a gazului natural, fie că avem niște arzătoare care sunt ruginite, sunt murdare, sunt înfundate, fie că sunt alte situații determinate de un echipament care n-a fost reglat corespunzător sau chiar nu este omologat pe linia asta”, a declarat Chisăliță.

Încălzirea la aragaz poate fi mortală

Consultantul în domeniul energetic clarifică care sunt amenințările monoxidului de carbon asupra organismului uman, subliniind modul în care acesta afectează oxigenarea celulelor și sănătatea generală.

„Monoxid de carbon are aspectul foarte păcătos că este foarte, foarte repede transportat către diversele organe prin faptul că se combină foarte puternic cu globulele roșii. Are o capacitate de a fi absorbit de 250 de ori mai mare decât oxigenul. Asta înseamnă că nu mai ajunge oxigen în primul rând la tot ce înseamnă organele omului, dar în al doilea rând rezultă o substanță care se numește carboxihemoglobina.

Este un compus extrem de toxic care determină situații intermediare: febră, cefalee, greață, până la aritmii, creșterea pulsului. Și, într-un final, moartea celui care stă în preajma unei zone sau inhalează monoxid de carbon”, a mai explicat, pentru FANATIK, expertul în energie.

Încălzirea improvizată ne poate lăsa fără locuință? Avertismentul lui Chisăliță

Încercărilor disperate ale multor români de a-și încălzi locuințele, îi determină să apeleze la soluții improvizate care pot avea consecințe grave. Chisăliță ține că puncteze faptul că, deși , acestea trebuie utilizate cu mare prudență, mai ales în clădirile construite în urmă cu câteva decenii, ale căror instalații nu au fost proiectate pentru un consum atât de ridicat.

„Pentru a trece peste această perioadă geroasă, sub nicio formă, nu este recomandată folosirea gazelor de la aragaz să ne încălzim. Mai bine ne uităm către aparate care consumă energie electrică și produc energie termică. Dar și aici cu o oarecare rezervă, deoarece, din păcate, rețelele care au fost proiectate în anii 70, 80, chiar 90, nu au fost proiectate să ducă cantități foarte mari de energie care să fie consumate în apartamente.

Dacă toată lumea își pune două calorifere de 2 kW fiecare în două camere, pe o scară de 70 de apartamente, instalația ajunge într-o situație critică la un moment dat, și există chiar pericolul de incendii. Ca atare lucrurile trebuie abordate foarte echilibrat. Repet, cu foarte mare atenție, pentru că, altfel, riscăm nu doar să nu avem căldură, ci să rămânem și fără apartament sau casă”, a completat Dumitru Chisăliță.

„Ceea ce facem este mai mult să cârpim decât să gândim un alt sistem care să meargă încă 70 de ani”

Potrivit specialistului , ci reprezintă rezultatul unor decenii de degradare și lipsă de viziune. Chisăliță subliniază că autoritățile au preferat soluții de avarie în locul unei reforme reale, pe termen lung, și precizează de ce criza actuală nu poate fi pusă în cârca unui singur responsabil.

„Este o situație spre care mergem de ani de zile, deci nu e o chestiune care a apărut acum o săptămână sau acum două zile. Cumva lucrurile s-au degradat în timp, se degradează în continuare în timp și, din păcate, cam ceea ce facem este mai mult să cârpim decât să gândim un alt sistem care să meargă încă 70 de ani, așa cum e o mers actualul sistem de termoficare în București.

Cu siguranță nu poți să pui un nume în situația acestei cauze, pentru că, încă o dată, discutăm de o situație care se perpetuează de 36 de ani. Deci nu a apărut nici acum un an, nici acum 5 ani de zile. Și cred că cel mai important este faptul că, la nivelul României, nu există o strategie coerentă în ceea ce privește o astfel de abordare”, menționează expertul, pentru FANATIK.

Termoficarea Capitalei, parte dintr-o problemă energetică națională

Problema termoficării din Capitală capătă dimensiuni naționale, mai ales în contextul în care Bucureștiul are aproape 600.000 de blocuri racordate la sistem. Chisăliță admite că situația nu trebuie privită izolat, ci ca parte a unei crize energetice mai ample, care afectează și alte mari orașe din România. Deși s-au făcut unele progrese de-a lungul timpului, Dumitru Chisăliță crede că adevărata vulnerabilitate a apărut din modul în care sistemul a fost gestionat pe parcursul anilor, nu doar din intervențiile recente.

„Și atunci, nu cred că problema termoficării Bucureștiului este strict problema Bucureștiului, cred că este una din problemele energetice ale țării. Așa cum, alături de sistemul de termoficare din București, putem să vorbim de sisteme de termoficare din Constanța, din Timișoara, din Ploiești.

Conform statisticilor, de înaintat s-a înaintat. Nu poate să zică nimeni că nu s-au făcut ceea ce, dacă vreți, s-a promis pe linia asta. Dar când ai un sistem care are 70 de ani, cumva problema nu este ceea ce faci în anul 69, ci problema este cum te-ai tratat în cei 70 de ani”, a spus, în final, Dumitru Chisăliță.