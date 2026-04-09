Pericolul uriaș din piața auto: 58% dintre mașini au daune ascunse. „Sunt bișnițari care taie bucăți din două mașini lovite și fac una singură”

ADVERTISEMENT

Un studiu carVertical arată faptul că peste jumătate din mașinile rulate (58,2%) în România au suferit daune în trecut. Dintre acestea, 1,3% ascund accidente grave. Expertul în siguranța traficului, Titi Aur, ne spune ce ar trebui să avem în vedere atunci când cumpărăm un autoturism la mâna a doua și în care sunt defecțiunile ascunse care ne pun viața în pericol.

Peste jumătate dintre mașinile rulate în România au fost avariate

58,2% dintre mașinile analizate în România, prin intermediul rapoartelor de istoric auto, au fost avariate în trecut. Studiul realizat de carVertical arată că 1,3% dintre ele aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Modelele din clasa economică, precum Dacia, Renaul, Peugeot, aveau daune care se ridicau la câteva mii de euro, iar mărcile premium precum BMW sau Mercedes-Benz ajungeau la câteva zeci de mii de euro. Majoritatea, totuși, într-un procent de 91,7% dintre mașinile avariate care au fost verificate în țara noastră aveau daune de sub 20% din valoarea lor, mai arată studiul.

ADVERTISEMENT

„După un accident, asigurătorii le oferă deseori proprietarilor posibilitatea să aleagă între repararea mașinii sau acceptarea despăgubirilor. Unii vânzători profită de această oportunitate acceptând despăgubirile și păstrând mașina pe care ulterior o repara cât mai ieftin posibil pentru a o vinde rapid”, explică Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

În același timp, țările din Europa cu cele mai mari proporții de mașini care au suferit avarii în valoare de peste jumătate din valoarea lor de piață sunt Italia (7,8%), Germania (7,7%), Suedia (5,8%) și Spania (4,5%). În România, un autoturism este declarat oficial pierdere totală atunci când costul estimat al reparației depășește valoarea de piață a vehiculului la momentul accidentului. Comercianții spun că extrem de periculoase sunt mașinile importate din Statele Unite. În ultima vreme, acestea au inundat piața din Europa, arată studiul.

ADVERTISEMENT

„În proporție de aproape 100%, aceste mașini au suferit daune majore, rezultate din incendii, inundații sau accidente grave, care au făcut ca valoarea lor economică să tindă spre zero. Sunt cumpărate la licitații, importate, reparate și propuse la vânzare în Europa, fără detalii despre istoricul lor”, declară Răzvan Moldovan, Manager la Plus Autotrade.

ADVERTISEMENT

Cum știm dacă o mașină este sigură

Pentru a afla mai multe lucruri utile, FANATIK a luat legătura cu expertul în siguranța traficului, Titi Aur. Acesta a afirmat faptul că, din observațiile sale, România este într-o situație complicată din acest punct de vedere, deoarece se aduc mult . Cu toate acestea, el subliniază că Registrul Auto Român controlează din ce în ce mai bine fenomenul, însă nu perfect.

ADVERTISEMENT

„Românul este obișnuit să se ducă la mecanicul din colț, din colțul străzii, care are un service mai mult sau mai puțin autorizat, de multe ori autorizat pentru ceva, dar face multe altele. Adică și autorizațiile astea sunt pe diferite categorii. Nu poți să faci sudură la șasiu dacă nu ești autorizat pentru asta și dacă nu ai aparatul care trebuie și dacă nu ai muncitorul calificat, sudorul calificat. La noi în România repară toată lumea orice mașină și pe urmă îi dă drumul în circulație”, a declarat Titi Aur.

În același timp, expertul subliniază faptul că în cazul în care o mașină este reparată corect, la un service autorizat, nu ar trebui să fie probleme atunci când vorbim de siguranță. O mașină este sigură în cazul unui accident în funcție de stelele NCAP, dar și de reparațiile făcute.

ADVERTISEMENT

„O mașină care e considerată a fi sigură în caz de accident sau mai sigură mai are o condiție, cum a fost fabricată și cum a fost reparată dacă a fost reparată. Că dacă a fost reparată, improvizat și legată cu sârmă, să spun așa, generic, nu chiar la propriu, atunci în cazul unui accident bineînțeles că nu te va mai proteja la fel de bine”, a declarat expertul în siguranța traficului Titi Aur.

Samsarii ascund daunele

Expertul Titi Aur ne spune care sunt lucrurile de care trebuie să ținem obligatoriu cont atunci când dorim să achiziționăm un vehicul. Acesta a expus realitatea din service-urile neautorizate și cum ne-ar putea păcăli un vânzător.

„Sunt mașini la care nu se mai montează airbag-ul sau nu se montează în așa fel încât să fie funcțional. Sunt mașini care, într-adevăr, circulă în România, probabil și în alte țări, dar în România, sigur, mașini care nu sunt reparate conform sau nu sunt reparate conform standardului sau conform normelor în care au fost construite”, a subliniat Titi Aur.

Tot el menționează că statisticile arată că la fiecare 80 de secunde se produce o tamponare în România, iar într-un an avem în jur de 4.000 de persoane rănite grav și circa 30.000 de victime cu răni ușoare. Titi Aur a precizat că, în unele cazuri în care vânzătorii nu sunt serioși, ei încearcă să-ți vândă un vehicul făcut, la propriu, din alte două mașini.

„Sunt și acei șmecheri, acei bișnițari, care încearcă să te păcălească cu mașini făcute din două mașini, adică cumpără o mașină lovită în față, o mașină lovită în spate, taie bucata din față bună de la una cu bucata din spate bună de la alta și din două mașini fac o mașină și le vopsesc și le schimbă covorașul și volanul și fața la pedale care sunt mai uzate și dau kilometrajul înapoi”, a menționat expertul. Cu toate acestea, el susține că există și oameni cinstiți care, la rândul lor, au fost păcăliți de samsari. Astfel, există și .

„Sunt defecțiuni ascunse care se manifestă doar în cazul unui accident și atunci este foarte grav. Adică nu pleacă airbag-ul, nu funcționează centura cum trebuie pentru că nu mai are cartușul pirotehnic, caroseria a fost sudată, refăcută, dar n-a fost sudată conform și atunci la o lovitură care ar fi trebuit să te protejeze, nu te protejează pentru că se rupe, te strivește. Și acolo este chiar foarte grav. De asta mașina de ocazie trebuie luată dintr-un loc verificabil sau să fii tu foarte priceput. Dar și chiar cei foarte pricepuți tot pot fi păcăliți dacă sunt defecțiuni ascunse”, a evidențiat expertul în siguranța traficului, Titi Aur, pentru FANATIK.

Care sunt defecțiunile ascunse de care trebuie să ne ferim

El a subliniat că o centură de siguranță sau un airbag costă între 1.500 și 2.000 de euro și mulți nu dau acești bani. Astfel, Titi Aur a menționat că din moment ce autoturismul este reparat corespunzător, perfect drept, sudat corect, vopsit corect, nu este nicio problemă, însă pericolul în România este mai mare decât în alte țări „pentru că noi încă suntem în haiducie, încă suntem în junglă”. O centură defectă, un airbag care nu funcționează sau o șasiu sudat incorect te pot ucide.

„Deci, pe mine personal, nu m-ar deranja o mașină care a fost accidentată, dacă a fost reparată unde trebuie și am încredere că a fost reparată corect. Dacă a fost reparată conform, nu este nicio problemă. Cât de corect e reparată pe dedesubt și vă spun că reparațiile în ziua de azi sunt foarte, foarte complicate de făcut. Pentru că, pe timpuri, mașina era din fier, din oțel și veneai cu aparatul de sudură cu autogen și o sudai. Și era în principiu bună.

În ziua de azi sunt tot felul de aliaje, tot felul de materiale. Sunt mașini care care îmbină elemente de rezistență diferite, de plastic cu aluminiu și cu metal. Fiecare lipitură între componentele respective se face într-un anumit fel. Sunt diferite feluri de materiale. Sunt zone de structură care sunt de dimensiuni mai mari și se sudează cu un fel de aparat și cu un fel de sudor. Sunt zone care sunt altfel de materiale sau zone mai subțiri de tablă, să zic, mai subțiri, generic, de foiță de țigară, să zic așa. Și acolo trebuie făcută altfel de sudură, altfel de îmbinare. Acest lucru este o știință întreagă și ai nevoie și de aparate speciale. La noi funcționează service-uri care fac reparații de tinichigerie, de rezistență, dar ei nu sunt autorizați pentru asta sau nu sunt autorizați legal”, ne-a mai declarat Titi Aur.