Perioadă catastrofală pentru uzina Dacia de la Mioveni. Renault solicită reducerea costurilor cu până la 30%

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Uzina Dacia de la Mioveni trece printr-o perioadă catastrofală. Grupul Renault care a preluat pachetul majoritar de acțiuni al companiei în anul 1999 are un obiectiv major. Solicită reducerea costurilor cu până la 30%. Angajații sunt cei mai afectați.

Ce se întâmplă cu fabrica Dacia de la Mioveni

Dacia primește o nouă lovitură după ce . Datele analizate în luna septembrie arată un aspect negativ. Aceste două variante au înregistrat scăderi masive în clasamentele de înmatriculări de pe continent. Din păcate, vânzările mici nu sunt singura problemă a producătorului auto.

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Românii În schimb, fabrica de la Mioveni se confruntă cu o situație neplăcută. Uzina care aparține Grupului Renault urmează să treacă prin mai multe schimbări. Modificările solicitate de directorul general al Grupului Renault, François Provost, vor fi implementate în perioada următoare.

Una dintre acestea cere micșorarea cheltuielilor de cel puțin 20%, cu o țintă de 30%. Acest lucru se traduce prin locuri de muncă mai puține. Așadar, mai multe persoane vor fi nevoite să renunțe la joburi. Situația critică a fost anunțată din cauza numărului tot mai scăzut de comenzi decât se anticipa pentru două mașini. E vorba de Duster și Bigster, relatează .

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Prin urmare, reprezentanții firmei trebuie să reducă costurile. Astfel, au anunțat că nu vor exista concedieri, ci va fi implementat un program de plecări voluntare. Cei care aleg să renunțe la locul de muncă din uzina Dacia de la Mioveni vor primi pachete compensatorii în funcție de vechimea pe care o au în companie. În prezent, sindicaliştii estimează că aproximativ 150 de angajați vor renunţa de bună voie la locurile de muncă. Cei cu o vechime mai mare de 16 ani pot primi compensaţii financiare destul de mari. Acestea pot ajunge la 210.000 de lei.

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Anunțul făcut de Dacia pentru angajați

Grupul Renault a decis să recurgă la aceste modificări după ce modelele Dacia Striker și Spring au început să fie produse în afara României. Aceste variante de mașini sunt fabricate în uzinele din Turcia și Slovenia, în timp ce întreprinderile românești se confruntă cu o oprire temporară a producției. Acesta este anunțul oficial pe care compania l-a transmis salariaților săi. Conducerea a venit cu această veste printr-o notă internă care arată că decizia a fost luată în contextul evoluției pieței auto și a necesității alinierii nivelului de producție la volumul comenzilor.

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În felul acesta activitatea din anumite zile a fost adaptată unui nou program. Salariații care nu sunt trecuți pe program urmează să stea acassă, însă vor beneficia de toate drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. În schimb, compania a anunțat că se vor desfășura doar anumite activități.

„Pentru asigurarea continuității unor activități esențiale și pentru pregătirea reluării lucrului în condiții optime, se vor desfășura, în mod excepțional, următoarele activități: retușuri și realinieri, fabricație și expediții de piese de schimb, activități logistice aferente și descărcări de camioane.

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Inventarierea pieselor, întreținerea instalațiilor, curățenie tehnologizată, activități 5S, teste în urma implementării tehnologiilor noi în Caroserie și activități de alimentare și stabilizare a fluxurilor în departamentele Caroserie și Vopsitorie. Celelalte direcții conexe își vor adapta programul de lucru și efectivele de personal în funcție de programul UVD și de necesitățile clienților externi.

Salariații desemnați pentru desfășurarea activităților menționate mai sus vor fi informați de către managementul local. Vor asigura prezența la locul de muncă, potrivit planificării stabilite”, se arată în nota internă trimisă de uzina Dacia de la Mioveni angajaților săi.