Sport

Perioada de pauză luată de Gică Hagi se apropie de sfârșit: ”Sunt convins că vrea”

Gică Hagi a decis în vară să renunțe la funcția de antrenor la Farul și a rămas doar ca acționar. Însă, fostul mare internațional își pregătește revenirea.
Traian Terzian
16.01.2026 | 07:30
Perioada de pauza luata de Gica Hagi se apropie de sfarsit Sunt convins ca vrea
ULTIMA ORĂ
Partenerul de afaceri al lui Gică Hagi, anunț despre viitorul tehnicianului. Sursă foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

În ultimele 6 luni, Gică Hagi s-a împărțit între administrarea clubului de la malul Mării Negre, vizite în Turcia pentru a-l vedea la treabă pe fiul său Ianis și petrecerea timpului cu nepotul.

Gică Hagi se pregătește să revină în antrenorat

Aflat în acționariatul clubului Farul alături de Gică Hagi, fostul atacant Ciprian Marica a dezvăluit faptul că ”Regele” își dorește să se întoarcă în curând în antrenorat, dar nu o va face la Farul.

ADVERTISEMENT

”Nu cred că se întoarce curând la Farul. În altă parte? Sunt convins că vrea să antreneze și are poftă. Chiar vorbeam cu el. Pe lângă faptul că se ocupă de nepot acum și are activitate intensă, el vrea să antreneze”, a declarat Marica, pentru digisport.ro.

Când se va întoarce Hagi în antrenorat

Nu este pentru prima dată când se vorbește despre revenirea în iarbă a lui Gică Hagi. La finalul anului trecut, prietenul și cumnatul său, Gică Popescu, preciza că cel mai probabil ”Regele” va începe din 2026 să analizeze oferte.

ADVERTISEMENT
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în...
Digi24.ro
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori

”Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an

(n.r. – Dacă va reveni pe bancă) O va face cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, spunea președintele Farului.

Gică Hagi, pregătit de întoarcerea în iarbă

Într-o intervenție avută în urmă cu două luni la FANATIK SUPERLIGA, Gică Hagi a recunoscut că este pregătit la orice oră să revină și a explicat că iubește atât de mult fotbalul încânt este convins că nu va rezista prea mult timp în afara fenomenului.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a afirmat Hagi.

Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de...
Fanatik
Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de 20.000 de euro”
Din Italia în SuperLiga! A fost rezervă la meciul serii din Serie A...
Fanatik
Din Italia în SuperLiga! A fost rezervă la meciul serii din Serie A și decolează spre România
„Ne iei de proști!”. Gigi Becali, reacție virulentă după oferta primită de Dinamo:...
Fanatik
„Ne iei de proști!”. Gigi Becali, reacție virulentă după oferta primită de Dinamo: „Mi-am schimbat părerea despre Andrei Nicolescu. Mă păcălise”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'....
iamsport.ro
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'. Fostul jucător de la Dinamo a intervenit: 'Puteai să rămâi în străinătate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!