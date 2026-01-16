Perioada de pauză luată de Gică Hagi se apropie de sfârșit: ”Sunt convins că vrea”

ADVERTISEMENT

În ultimele 6 luni, Gică Hagi s-a împărțit între administrarea clubului de la malul Mării Negre, vizite în Turcia pentru a-l vedea la treabă pe fiul său Ianis și petrecerea timpului cu nepotul.

Gică Hagi se pregătește să revină în antrenorat

Aflat în acționariatul clubului Farul alături de Gică Hagi, fostul atacant Ciprian Marica a dezvăluit faptul că ”Regele” își dorește să se întoarcă în curând în antrenorat, dar nu o va face la Farul.

”Nu cred că se întoarce curând la Farul. În altă parte? Sunt convins că vrea să antreneze și are poftă. Chiar vorbeam cu el. Pe lângă faptul că se ocupă de nepot acum și are activitate intensă, el vrea să antreneze”, a declarat Marica, pentru .

Când se va întoarce Hagi în antrenorat

Nu este pentru prima dată când se vorbește despre revenirea în iarbă a lui Gică Hagi. La finalul anului trecut, prietenul și cumnatul său, Gică Popescu, preciza că .

”Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

(n.r. – Dacă va reveni pe bancă) O va face cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, spunea președintele Farului.

Gică Hagi, pregătit de întoarcerea în iarbă

Într-o intervenție avută în urmă cu două luni la FANATIK SUPERLIGA, Gică Hagi a recunoscut că și a explicat că iubește atât de mult fotbalul încânt este convins că nu va rezista prea mult timp în afara fenomenului.

”(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a afirmat Hagi.