Sport

Perioadă infernală pentru FCSB, după 0-1 cu FC Argeș! Urmează meciuri din 3 în 3 zile. Cum arată programul până în martie

FCSB a început anul 2026 cu un prim meci oficial contra celor de la FC Argeș, pierdut, 0-1, iar acum pentru echipa bucureșteană urmează un program infernal.
Mihai Alecu
17.01.2026 | 00:09
Urmează un program infernal pentru FCSB în lupta pe cele 3 fronturi
Startul de an 2026 nu a fost cel pe care fanii FCSB-ului și l-au imaginat, asta după ce confruntarea cu FC Argeș s-a încheiat cu un eșec, 0-1, după reușita semnată de Yanis Pîrvu.

FCSB are o săptămână de foc. Duel cu Dinamo Zagreb în Europa League și CFR Cluj în SuperLiga

Campioana României este în continuare implicată într-o luptă pe 3 fronturi, SuperLiga, Cupa României și Europa League, iar din cauza acestui lucru urmează să aibă meciuri din 3 în 3 zile, fapt ce ar putea să afecteze prestațiile jucătorilor și, de asemenea, rezultatele pe care reușesc să le obțină.

Echipa lui Elias Charalambous urmează să joace acum în Europa League, în deplasare, contra celor de la Dinamo Zagreb, joi, pe 22 ianuarie. La doar 3 zile după acest duel din Croația, FCSB are o confruntare pe teren propriu, cu CFR Cluj. Ambele partide, dacă se termină cu eșec, pot periclita masiv obiectivele echipei.

Meciuri din 3 în 3 zile pentru FCSB. Cum arată programul campioanei României

SuperLiga va aduce și o etapă intermediară, cea cu numărul 25, ce va fi între 3 și 5 februarie, de marți și până joi. Până atunci, însă, după meciul cu CFR Cluj urmează o nouă partidă în grupa principală din Europa League, contra lui Fenerbahce, la București, ultima înainte de fazele eliminatorii.

FCSB are 6 puncte până acum și ar avea nevoie de două victorii pentru a spera la o calificare mai departe, iar în cazul în care face 4 puncte, atunci șansele ar fi mult mai mici, însă ar exista. Luna ianuarie se încheie și februarie începe în forță pentru roș-albastră cu partida de acasă, cu Csikszereda, ce va avea loc chiar pe 1.

FCSB mai are un meci de jucat în grupele Cupei României

Când vorbim de Cupa României, menționăm că FCSB mai are de jucat o singură partidă, ce va fi decisivă, în deplasare, contra celor de la Universitatea Craiova. Dacă nu bate, atunci echipa patronată de Gigi Becali nu se va califica mai departe și ar putea să fie eliminată în luna februarie și din Cupa României, și din Europa League. Duelul din Bănie urmează să fie programat pe 11 februarie.

Sezonul regulat urmează să se încheie în etapa programată în weekendul 7-8 martie, iar play-off-ul va începe imediat, la o săptămână după.

Programul FCSB-ului până în martie

  • vs Dinamo Zagreb (EUROPA LEAGUE) – 22 ianuarie – deplasare
  • vs CFR Cluj (SUPERLIGA) – 25 ianuarie – acasă
  • vs Fenerbahce (EUROPA LEAGUE) – 29 ianuarie – acasă
  • vs Csikszereda (SUPERLIGA) – 1 februarie – acasă
  • vs Botoșani (SUPERLIGA) – 5 februarie – acasă
  • vs Oțelul (SUPERLIGA) – 8 februarie – deplasare
  • vs Universitatea Craiova (CUPA ROMÂNIEI) – 11 februarie – deplasare
  • vs Universitatea Craiova (SUPERLIGA) – 15 februarie – deplasare
  • vs Metaloglobus (SUPERLIGA) – 21 februarie – acasă
  • vs UTA Arad (SUPERLIGA) – 28 februarie – 1 martie – deplasare
  • vs U Cluj (SUPERLIGA) – 7-8 martie – acasă
