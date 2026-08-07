Sport

„Perla coroanei” lui Gică Hagi va juca în Andorra. „Deja se antrenează cu echipa”

Cel mai tânăr internațional român din istorie va evolua în Andorra, la formația patronată de Gerard Pique. S-a prezentat, deja, la antrenamentele echipei.
Catalin Oprea
07.08.2026 | 11:50
Perla coroanei lui Gica Hagi va juca in Andorra Deja se antreneaza cu echipa
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Enes Sali (20 de ani), fotbalistul lansat de Gică Hagi (61 de ani) la Farul, va juca la FC Andorra. FOTO: Sport Pictures
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Presa catalană anunță că fotbalistul român Enes Sali (20 de ani) este noul jucător al formației FC Andorra, deținută de fostul mare jucător al Barcelonei și al Spaniei, Gerard Pique, și care activează în liga secundă a Spaniei.

Enes Sali se antrenează cu FC Andorra

Așadar, presa din Spania anunță că tânărul mijlocaș român „se antrenează deja cu echipa antrenată de Carles Manso”, fiind doar o chestiune de timp până când va fi oficializată mutarea. Agentul lui Enes Sali este Arturo Canales, nimeni altul decât cel care îl reprezintă și pe Gerard Pique.

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Spaniolii reamintesc faptul că Enes Sali s-a făcut remarcat în urmă cu cinci ani, când a devenit cel mai tânăr fotbalist care a evoluat în naționala României și, totodată, al doilea cel mai tânăr internațional din istoria fotbalului, la 15 ani, 8 luni și 22 de zile, într-un duel cu Liechtenstein din preliminarile Mondialului din 2022. Atunci, selecționerul României era Mirel Rădoi.

În acest moment, Enes Sali se mai află sub contract cu FC Dallas, formație care l-a transferat în decembrie 2023 de la Farul Constanța pentru aproximativ 2.700.000 de euro. Cu toate acestea, fotbalistul român nu s-a adaptat cerințelor echipei, iar americanii vor să scape de fotbalistul român.

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Enes Sali se antrenează în aceste zile cu FC Andorra și are șanse foarte mari să semneze cu formația din La Liga care, în stagiunea trecută a terminat pe locul 13 din 22.

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Sali, obligat să părăsească La Masia

Enes Sali s-a născut în Canada, la Toronto, din părinți români de origine turcă. Și-a început cariera la Woodbridge Strikers, iar la 11 ani a fost cooptat în academia celor de la Barcelona, celebra La Masia. Perioada petrecută în Catalunia a fost scurtă din cauza restricțiilor FIFA privind transferurile internaționale ale minorilor.

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Apoi, Sali a ajuns la Farul Constanța, iar la 15 ani devenea cel mai tânăr fotbalist care marca vreodată pe prima scenă a fotbalului românesc. Antrenorul său de atunci era actualul selecționer al României, Gică Hagi.

„Regele” își punea mari speranțe în fotbalistul său. Îl vedea capabil să joace la cele mai mari formații ale Europei. Ultimii ani, însă, nu au fost cei mai buni pentru cariera sa. Nu s-a integrat la Dallas, nu a strălucit la Al-Riyadh (Arabia Saudită) unde a fost împrumutat, iar acum intenționează să-și relanseze cariera în liga secundă a Spaniei, la FC Andorra, unde nu va avea deloc o misiune ușoară.

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  • 900.000 de euro este cota de piață a lui Enes Sali, conform transfermarkt.de.
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