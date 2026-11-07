Sport

„Perla” de 16 ani a lui Manchester United a ales între Barcelona și Real Madrid! „Vreau să câștig Balonul de Aur”

Bogdan Mariș
07.11.2026 | 10:50
Perla de 16 ani a lui Manchester United a ales intre Barcelona si Real Madrid Vreau sa castig Balonul de Aur
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JJ Gabriel (16 ani) a ales să semneze cu Real Madrid. FOTO: Hepta
JJ Gabriel, starul de 16 ani care a debutat deja la prima echipă a lui Manchester United, va părăsi formația engleză în această iarnă pentru a semna cu un club uriaș din Spania.
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JJ Gabriel (16 ani) a decis în septembrie să rupă orice legătură cu clubul de care aparține, Manchester United, iar tânărul fotbalist englez, care a fost dorit de mai multe grupări uriașe din Europa, a ales să semneze cu Real Madrid, care va încerca să finalizeze cât mai curând mutarea. Tânărul fotbalist a oferit și o primă declarație cu privire la viitorul său.

JJ Gabriel, prima reacție după ce a decis să semneze cu Real Madrid

JJ Gabriel a părăsit-o pe Manchester United în septembrie și se află în aceste zile la Madrid, unde agentul său, Ali Barat, încearcă să finalizeze detaliile pentru ca acesta să semneze contractul cu Real. Conform Marca, mutarea ar urma să se finalizeze în ianuarie, iar United ar urma să primească doar o „compensație de formare” de aproximativ 350.000 de lire sterline (420.000 de euro).

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JJ Gabriel a fost dorit și de Barcelona, Paris Saint-Germain sau Bayern Munchen, iar Manchester United a încercat să îl convingă să continue la club, însă dorința englezului este clară. „Evident, Madrid”, a afirmat acesta pentru sursa menționată. Real Madrid ar dori ca Gabriel să evolueze pentru formația secundă a clubului, aflată momentan în divizia a treia a Spaniei. Cel supranumit „Kid Messi” și-a anunțat și obiectivul ambițios: „Visul meu e să câștig Balonul de Aur”. În acest an, trofeul a fost câștigat de conaționalul său, Harry Kane.

JJ Gabriel a debutat la prima echipă a lui Manchester United la vârsta de 15 ani

Născut la Londra pe 6 octombrie 2010, Joseph Junior Andreou O’Cearuill este fiul lui Joe O’Cearuill, un fost internațional irlandez care și-a petrecut aproape întreaga carieră în fotbalul amator din Anglia. Conform presei britanice, tatăl său este cel care îi controlează cariera, luând decizia inclusiv cu privire la numele său, tânărul fotbalist devenind cunoscut drept JJ Gabriel.

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Acesta a trecut prin academiile cluburilor Chelsea, Arsenal și West Ham înainte de a ajunge la Manchester United în 2022. A avut evoluții extraordinare la nivel juvenil, iar după un sezon 2025-2026 în care a avut o medie de un gol pe meci la juniori, a intrat chiar și în calculele primei echipe a lui United. În august, Michael Carrick i-a oferit debutul la formația de seniori, fiind introdus în minutul 82 al unui meci amical cu Atletico Madrid.

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JJ Gabriel este eligibil pentru patru echipe naționale. Născut și crescut în Anglia, fotbalistul poate reprezenta și Cipru, datorită mamei sale, dar și Irlanda sau Trinidad-Tobago, datorită bunicilor din partea tatălui. Până în acest moment, mijlocașul ofensiv și-a reprezentat doar țara natală, Anglia, la nivel U15, U16 și U17.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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