News

„Perla de pe Valea Prahovei” nu se mai vinde. Motivul pentru care tranzacția de milioane de euro a fost oprită

Motivul pentru care tranzacția inițială a „Perlei de pe Valea Prahovei” a eșuat. Din toamnă, locația impresionantă își va căuta noi proprietari.
Claudia Şoiogea
23.08.2025 | 20:38
Perla de pe Valea Prahovei nu se mai vinde Motivul pentru care tranzactia de milioane de euro a fost oprita
De ce a eșuat tranzacția celui mai cunoscut hotel din Valea Prahovei. Sursa foto: Booking

„Perla de pe Valea Prahovei” a fost condamnată la un destin trist. Cândva, a fost un adevărat simbol al turismului comunist. La un moment dat, urma să fie cumpărată, însă un eveniment tragic a dus la anularea tranzacției.

ADVERTISEMENT

„Perla de pe Valea Prahovei”, subiectul unei tranzacții de peste 50 de milioane de euro

Hotelul Orizont sau „perla de pe Valea Prahovei”, așa cum mai este cunoscut, a fost un adevărat simbol al turismului montan. Colosul este una dintre cele mai cunoscute unități de cazare din zona Valea Prahovei, iar în urmă cu câteva luni, acesta trebuia să fie vândut. Din păcate, tranzacția a fost anulată din cauza unui eveniment neprevăzut.

Hotelul Orizont are o istorie de peste 40 de ani și este clasificat la 4 stele. Locația are un potențial uriaș de a deveni, din nou, una dintre principalele unități de cazare din Valea Prahovei. Dar până atunci, hotelul va trebui să își găsească un nou proprietar, căci va fi din nou scos la vânzare după ce tranzacția inițială a eșuat.

ADVERTISEMENT

Hotelul Orizont urma să facă subiectul tranzacției dintre compania FEPER, cea care îl deține și societatea Hotel New Montana, parte a grupului Alexandrion. „Perla de pe Valea Prahovei” s-a vândut cu 52.2 milioane de lei, fiind achitat inițial un avans de 2.6 milioane. Termenul-limită pentru achitarea restului de bani a fost stabilit pe 15 mai 2025, însă tranzacția a fost blocată.

De ce nu s-a mai vândut Hotelul Orizont

Motivul pentru care tranzacția nu a mai fost finalizată a fost decesul fondatorului Alexandrion. Omul de afaceri Nawaf Salameh a murit în luna aprilie, iar în acel moment, tranzacția a fost oprită. Potrivit profit.ro, acționarii FEPER au luat deja în considerare repunerea pe piață a „Perlei de pe Valea Prahovei”. Hotelul de 4 stele va fi din nou scos la vânzare în toamna acestui an.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Înainte de a face obiectul tranzacției nefinalizate dintre FEPER și societatea care aparținea grupului Alexandrion, hotelul a trecut printr-o etapă de modernizare. Compania The Markers a îmbunătățit spațiile comune, sălile de conferințe și zona de wellness. Tot atunci, hotelul de pe Valea Prahovei a beneficiat și de montarea unui lift modern.

ADVERTISEMENT
Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul...
Digisport.ro
Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă

În prezent, Hotelul Orizont din Valea Prahovei are 193 de camere și o capacitate de 260 de locuri de cazare. Locația are două restaurante, dintre care unul este cu specific internațional. Tot aici se află crama Miorița, un centrul wellness, un centru de conferințe și un lobby-bar. În primul trimestru al anului 2025, hotelul a fost ocupat în proporție de 46% și a înregistrat venituri de 7 milioane de lei.

Accident cu patru morți în Argeș, după ce o mașină a căzut într-o...
Fanatik
Accident cu patru morți în Argeș, după ce o mașină a căzut într-o râpă. O victimă, preluată de elicopterul SMURD. Update
Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea bărbatului
Fanatik
Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea bărbatului
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza...
Fanatik
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat în ultimii ani, însă efectele pe termen lung sunt devastatoare
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!