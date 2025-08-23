„Perla de pe Valea Prahovei” nu se mai vinde. Motivul pentru care tranzacția de milioane de euro a fost oprită

„Perla de pe Valea Prahovei” a fost condamnată la un destin trist. Cândva, a fost un adevărat simbol al turismului comunist. La un moment dat, urma să fie cumpărată, însă un eveniment tragic a dus la anularea tranzacției.

„Perla de pe Valea Prahovei”, subiectul unei tranzacții de peste 50 de milioane de euro

Hotelul Orizont sau „perla de pe Valea Prahovei”, așa cum mai este cunoscut, a fost un adevărat simbol al turismului montan. Colosul este una dintre cele mai cunoscute unități de cazare din zona Valea Prahovei, iar în urmă cu câteva luni, acesta trebuia să fie vândut. Din păcate, tranzacția a fost anulată din cauza unui eveniment neprevăzut.

Hotelul Orizont are o istorie de peste 40 de ani și este clasificat la 4 stele. Locația are un potențial uriaș de a deveni, din nou, una dintre principalele unități de cazare din Valea Prahovei. Dar până atunci, hotelul va trebui să își găsească un nou proprietar, căci va fi din nou scos la vânzare după ce tranzacția inițială a eșuat.

Hotelul Orizont urma să facă subiectul tranzacției dintre compania FEPER, cea care îl deține și societatea Hotel New Montana, parte a grupului Alexandrion. , fiind achitat inițial un avans de 2.6 milioane. Termenul-limită pentru achitarea restului de bani a fost stabilit pe 15 mai 2025, însă tranzacția a fost blocată.

De ce nu s-a mai vândut Hotelul Orizont

Motivul pentru care tranzacția nu a mai fost finalizată a fost decesul fondatorului Alexandrion. Omul de afaceri Nawaf Salameh a murit în luna aprilie, iar în acel moment, tranzacția a fost oprită. Potrivit , acționarii FEPER au luat deja în considerare repunerea pe piață a „Perlei de pe Valea Prahovei”. în toamna acestui an.

Înainte de a face obiectul tranzacției nefinalizate dintre FEPER și societatea care aparținea grupului Alexandrion, hotelul a trecut printr-o etapă de modernizare. Compania The Markers a îmbunătățit spațiile comune, sălile de conferințe și zona de wellness. Tot atunci, hotelul de pe Valea Prahovei a beneficiat și de montarea unui lift modern.

În prezent, Hotelul Orizont din Valea Prahovei are 193 de camere și o capacitate de 260 de locuri de cazare. Locația are două restaurante, dintre care unul este cu specific internațional. Tot aici se află crama Miorița, un centrul wellness, un centru de conferințe și un lobby-bar. În primul trimestru al anului 2025, hotelul a fost ocupat în proporție de 46% și a înregistrat venituri de 7 milioane de lei.