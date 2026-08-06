„Perla” din Bănie, împrumutată de Universitatea Craiova după ce tatăl său a răbufnit: „Îi ia din mână pensula și îi pune drujba”

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Alex Purcaru, unul dintre cei mai promițători tineri ai fotbalului din Bănie, a fost cedat sub formă de împrumut de Universitatea Craiova. El a ajuns la clubul lui Mihai Rotaru după ce s-a despărțit de FC U Craiova 1948. Acest lucru s-a întâmplat după ce Acum, el va evolua pentru ACSO Filiași.

Tatăl lui Alex Purcaru, unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai Craiovei, a cerut împrumutul său în mod expres

În urmă cu mai bine de un an, FCU Craiova anunța pe pagina oficială transferul lui Alex Purcaru, în vârstă de 15 ani la acea vreme, care este văzut drept unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Bănie. El a jucat în Cupa României și în Liga a III-a, însă a părăsit clubul în urma excluderii din competiție.

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După această experiență, la Universitatea Craiova, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. El nu a fost în lotul echipei mari până acum, dar a evoluat într-un meci amical pentru echipa secundă. Însă după cele întâmplate în acea partidă, tatăl său a cerut ca fiul său să fie împrumutat la ACSO Filiași, conform

Care a fost motivul pentru care tatăl lui Alex Purcaru a răbufnit

Cosmin Purcaru, tatăl lui Alex Purcaru, a cerut împrumutul tânărului fotbalist la ACSO Filiași după ce în partida amicală cu Severin el a fost folosit pe postul de fundaș dreapta. Fiind un fotbalist de creație, cu valențe ofensive foarte bune, el consideră de neconceput ca fiul său să continue să joace pe acea poziție. S-a decis ca el să plece în Serbia, la un turneu cu grupa 2010, însă Cosmin Purcaru a refuzat această oportunitate.

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„Fiul meu nu a fost dat afară de la Universitatea. Să fie clar. Eu am cerut să plece sub formă de împrumut la Filiași, pentru că am considerat că este mai bine. În urmă cu câteva zile el a jucat la echipa a doua a Universității într-un amical la Severin. Însă, a fost folosit pe postul de fundaș dreapta. Nu e normal să îi iei pensula din mână și să îi pui drujba. Deși a jucat bine pe acel post, totuși eu consider că nu e locul lui acolo. Managerul portughez cred că a decis așa ceva, iar eu consider că nu e ok.

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Apoi, s-a decis ca fiul meu să se ducă la grupa 2010 a Universității și să joace într-un turneu prin Serbia. Nu am dorit acest lucru. L-am sunat pe domnul Racoviță și i-am cerut să plec la Filiași, deoarece vreau să joace copilul meu pe postul lui. Nu consider că el este util pe postul de fundaș dreapta. Asta a fost situația. El a și jucat pentru Filiași în meciul din Cupa României cu Curtișoara și a și marcat în seria loviturilor de la 11 m. Acum îmi doresc doar liniște și vreau ca fiul meu să joace fotbal. Alte comentarii nu mai doresc să fac”, a spus Cosmin Purcaru, conform sursei citate anterior.