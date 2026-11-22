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. Diferența de puncte dintre ”nerazzurri” și liderul actual al clasamentului, Lazio s-a mărit la trei. Totuși, Cristi Chivu a avut un motiv de mândrie, iar acela a fost legat de prestația lui Pio Esposito.

”Copilul de suflet” al lui Chivu s-a dezlănțuit cu Atalanta

Introdus de român în primul ”11” al lui Inter, italianul a confirmat creditul primit încă din prima repriză. La sfârșitul primului sfert de oră, centrarea lui Nicolo Barella a fost blocată de Giorgio Scalvini. Balonul a ajuns înapoi la Barella, care a trimis în centrul careului bergamascilor. Pio Esposito, scăpat din marcaj, a preluat balonul și a reacționat rapid, învingându-l pe Marco Sportiello.

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Prestația bună a produsului din academia lui Inter nu s-a rezumat acolo. În minutul 32, centrarea lui Federico Dimarco a ajuns în mijlocul careului, la Pio Esposito. Fotbalistul de 21 de ani s-a înălțat deasupra fundașilor lui Atalanta și a reluat balonul spre colțul lung al porții lui Marco Sportiello. Goalkeeper-ul nu a putut opri drumul spre gol, iar Inter își mărise avantajul la +2.

Deși Atalanta a redus din diferență la scurt timp, elevii lui Cristi Chivu au continuat să pună presiune pe defensiva bergamască. În minutul 52, Benjamin Pavard a declanșat un contraatac și i-a pasat lui Marcus Thuram. Francezul a avansat spre poarta lui Sportiello și i-a pasat, printre fundași, lui Pio Esposito. Italanul, rămas singur cu goalkeeper-ul, a executat o scăriță cu piciorul drept, ducând scorul la 3-1.

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Pio Esposito a explodat în acest sezon

Deși nu a fost titular constant în lotul lui Cristi Chivu, prestația de pe Stadio Atleti Azzurri d’Italia l-ar putea convinge pe tehnician. Pio Esposito a ajuns la șase goluri în acest sezon de Serie A. Pe lângă ”tripla” contra Atalantei, acesta a mai marcat un gol împotriva lui Monza (4-1), lui Udinese (5-3) și Como (2-0). De asemenea, italianul de 21 de ani a punctat și într-un meci de Liga Campionilor, contra lui Feyenoord, 3-0.

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Pe plan internațional, Pio Esposito devine un jucător din ce în ce mai important pentru reprezentativa Italiei. Acesta a înscris cinci goluri în faza grupei din Liga Națiunilor, semnând chiar o ”dublă” în . În total, jucătorul lui Inter a strâns 15 selecții pentru ”Squadra Azzurra” și 10 reușite.