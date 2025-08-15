“Perla” lui Edi Iordănescu, la un pas de transferul la AS Roma: “E important pentru club și pentru jucător! Dar nu ne permitem să-l pierdem”

Un tânăr jucător al Legiei Varșovia are pe masă o ofertă de la AS Roma, însă Edi Iordănescu nu este dispus să-l piardă pe fundașul central Jan Ziolkowski și a făcut o propunere conducerii clubului polonez.

AS Roma, insistă pentru transferul jucătorului lui Edi Iordănescu

Tehnicianul român a explicat la că nu se poate opune unui astfel de transfer important, însă a cerut ca jucătorul să mai rămână la Legia încă un sezon sub formă de împrumut.

”Mi-au și plecat niște jucători, s-a și vândut unul cu 6 milioane. Mai există o ofertă deschisă pentru un alt jucător foarte tânăr și mi-aș dori să nu-l pierdem. E o ofertă oficială de la Roma pentru fundașul central de 20 de ani Jan Ziolkowski, este un jucător cu foarte mult potențial.

Între ofertă și așteptări în momentul de față este o distanță destul de mare și nu ar fi corect să spun că nu mi-aș dori să se realizeze, pentru că e vorba viitorul copilului, dar este un jucător foarte important pentru noi.

Este un jucător cotat la 4 milioane, iar eu am transmis conducerii că nu ne mai permitem să pierdem jucători și dacă totuși se găsește o formă în care să se vândă jucătorul, măcar să rămână sezonul ăsta aici sub formă de împrumut”, a declarat Iordănescu jr.

Cât oferă AS Roma pentru Jan Ziolkowski

Fostul selecționer al naționalei României, care , a precizat că oferta este mai mică de 6 milioane de euro și crede că și pentru jucător ar fi important să mai rămână un sezon la Legia Varșovia pentru a mai crește.

”Trebuie să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele, să se mai maturizeze și el, pentru că vorbim de un jucător foarte tânăr care odată mers în competiția din Italia va fi un impact destul de important.

Oferta este mai mică de 6 milioane, jucătorul știe de ea, cine nu și-ar dori să facă un astfel de pas? Dar nu ne permitem să-l pierdem, pentru că deja am vândut un mijlocaș central pe 6 milioane și acum dacă ne pleacă și fundașul central deja vorbim de doi jucători foarte importanți din axul central”, a spus Edi Iordănescu, la FANATIK SUPERLIGA.