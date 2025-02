„Perla” lui Gică Hagi e așteptată la națională: „Mereu a fost o opțiune”

Ionuț Cojocaru este un fotbalist foarte talentat din curtea Farului lui Gică Hagi. Atacantul de 21 de ani a păstrat cele trei puncte la Constanța, în urma meciului cu Petrolul lui Adrian Mutu. Cojocaru a înscris în minutul 88 și a adus victoria pentru echipa de la malul Mării Negre. Daniel Pancu este gata să-l cheme la națională, după ce a arătat de ce este în stare și în play-off-ul trecut.

Daniel Pancu este pe urmele lui Ionuț Cojocaru

Ionuț Cojocaru este unul dintre cei mai promițători jucători de atac ai lui Gică Hagi. Deși are un talent uriaș, marile lui probleme vin din accidentările dese pe care le are.

Gică Hagi a declarat de mai multe ori în trecut că atacantul care a făcut o impresie bună în play-off-ul sezonului trecut este un fotbalist „de porțelan”, însă speră ca aceste probleme să înceteze odată cu maturizarea sa.

Înainte de ultima sa accidentare, Ionuț Cojocaru a contribuit decisiv în play-off-ul stagiunii precedente. și încă una în victoria cu 5-1 împotriva lui CFR Cluj, meci în care a oferit și o pasă decisivă.

Întors după accidentarea din primăvara lui 2024, talentatul atacant s-a lovit din nou în meciul împotriva Sloboziei, din prima etapă de campionat. Revenit în angrenajul echipei de aproximativ două luni, și prin

Daniel Pancu a pus ochii pe bijuteria lui Gică Hagi și își dorește să îl convoace la echipa națională U21 a României: „Mereu a fost o opțiune (n.r. pentru naționala U21). La meciul cu CFR chiar am vorbit cu Gică Popescu dacă va juca. Mi-a zis că nu știe. Când juca la Farul mergeam să-l văd pe la Modelu”, a declarat Daniel Pancu la

Ionuț Cojocaru este gata să dea 100% pentru Farul Constanța și se simte bine din punct de vedere fizic

Gică Hagi s-a felicitat după mutarea pe care a făcut-o prin introducerea lui Cojocaru în teren. Managerul Farului a vorbit la superlativ despre atacantul său la flash-interviul în care a comentat meciul cu Petrolul: ”Adi i-a pus bine în teren. Am pregătit meciul bine.

Noi am fost inspirați cu acea schimbare (n.r. a lui Ionuț Cojocaru), a venit victoria. Toți au intrat bine. Am avut ședințe, am vorbit. E păcat de ce talent are. De acum ține și de noi, de staff. Trebuie să vină puterea și la el. Poate am greșit și noi cu CFR. Trebuie să-i dăm timp. Ca fotbalist, el e foarte bun”, a spus Gică Hagi la finalul partidei cu Petrolul Ploiești.

Puștiul lui Gică Hagi s-a declarat apt de joc 100% și este gata să ofere tot ce poate mai bun pentru echipa de la malul Mării Negre: „Vă mulțumim pentru felicitări. A fost pentru cineva, s-a înțeles din gestul meu, nu trebuie să explic mai mult (n.r. – celebrarea de la gol). Da, acum sunt în regulă din punct de vedere fizic. Cea mai mare bucurie este că sunt pe teren. Sper să dau 100% pentru echipă și să obținem victorii și în următoarele meciuri”, a declarat Ionuț Cojocaru la flash-interviu.