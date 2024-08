„Perla” Universității Craiova și idolul din fotbalul mondial: „Mulți m-am asemănat cu el”. Ce spune despre comparația cu Mihăilă

Ștefan Bană a răspuns întrebărilor venite din rândul fanilor Universității Craiova. „Perla” din Cetatea Băniei a mărturisit că Angel Di Maria este idolul său din fotbalul mondial, iar tatăl său i-a insuflat dragostea pentru stilul de joc al lui Ilie Balaci.

„Perla” Universității Craiova are un idol celebru în fotbalul mondial: „Mulți m-am asemănat cu el”. Ce spune despre comparația cu Mihăilă

Costel Gâlcă l-a debutat pe Ștefan Bană la pe 6 mai 2024 într-un derby cu FCSB, scor 2-0. De atunci, puștiul minune crescut în spiritul „alb-albastru” a început să atragă din ce în ce mai multe priviri în fotbalul românesc.

Ștefan Bană a crescut lângă un tată care îl admira pe Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului românesc. Totuși, puștiul promovat la prima echipă de Costel Gâlcă îl are idol pe Angel Di Maria.

„Idolul meu din Craiova Maxima este Ilie Balaci, tatăl meu mi-a povestit foarte multe despre el. Am văzut și câteva clipuri cu dânsul pe Youtube. La primul meci în Liga 1 am avut emoții, dar pe teren am scăpat de ele.

Cel mai frumos moment a fost debutul împotriva FCSB-ului, atunci am câștigat și cu 2-0. Modelul meu este Di Maria, mulți m-au asemănat cu el. Mă pregătesc în fiecare zi la capacitate maximă, sper ca în cinci ani să fiu la o echipă de top din Europa.

(n.r. Cu stilul cărui jucător se aseamănă stilul tău de joc?) Cu al lui Valentin Mihăilă. Îi aștept pe suporteri la stadion, forța Știința”, a spus Ștefan Bană pentru pagina oficială a Universității Craiova.

Ștefan Bană, coleg de cameră cu Valentin Mihăilă: „Are aceeași tehnică”

a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK că Valentin Mihăilă i-a fost coleg de cameră „perlei” de la Universitatea Craiova. Anghel Fluturescu a spus că tânărul fotbalist are anumite calități pe care le posedă și internaționalul român.

Primul antrenor al lui Ștefan Bană a povestit și clipe grele din cariera lui Ștefan Bană. Tânărul din ofensiva Universității Craiova a făcut pentru multă vreme naveta de la Afumați în Bănie pentru a juca fotbal la cel înalt nivel.

„A făcut naveta de mână cu tatăl lui de la Afumați timp de doi ani de zile, îl mai punea și singur pe la autobuz. M-am rugat de Silviu Bogdan să îi ofere cazare, pentru că tatăl lui nu mai putea nici financiar și au avut și un deces, fratele lui taică-su a decedat.

Era atașat de el, a avut o cădere psihică, dar toți de lângă el l-au încurajat. Silviu Bogdan l-a luat și l-a băgat în cameră cu Mihăilă, a dormit cu el. Are ceva din Mihăilă, are aceeași tehnică de viteză, accelerează când primește mingea, dar fiecare are stilul lui”, spunea Anghel Fluturescu.