”Perlele” lui Gigi Becali, așteptate să facă spectacol sub tricolor. Cum arată lotul naționalei U19 a României

Complet schimbată după ce , naționala U19 a României urmează să susțină două meciuri amicale și lotul pentru aceste jocuri a fost anunțat.

ADVERTISEMENT

Trei jucători de la FCSB în lotul naționalei U19 a României

Echipa națională U19 a României se află în plin proces de pregătire pentru preliminariile EURO 2026 și va juca în luna octombrie două partide de verificare cu reprezentativa similară a Ciprului.

Pentru aceste întâlniri, selecționerul Adrian Dulcea a convocat 22 de jucători, dintre care trei de la campioana FCSB. Pe listă se află doi dintre tinerii fotbaliști pe care Gigi Becali i-a lăudat în ultima vreme, Mihai Toma și Alexandru Stoian, dar și Robert Necșulescu.

ADVERTISEMENT

Cei 22 de jucători chemați la reprezentativa U19 sunt următorii:

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Mihai Răcășan (CSM Slatina)

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK), Ricardo Pădurariu (Corvinul Hunedoara)

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Ianis Doană (Steaua)

Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB)

Când se joacă meciurile amicale cu Cipru și unde se pot vedea

Începând cu ziua de duminică, 5 octombrie, jucătorii echipei naționale U19 a României sunt așteptați să se prezinte la lot pentru acțiunea care va dura până marți, 14 octombrie, și în care vor avea loc două partide de pregătire.

ADVERTISEMENT

”Tricolorii” vor întâlni în ambele jocuri reprezentativa Ciprului. Prima întâlnire este programată sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 16:00, pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Voluntari, iar cea de-a doua va avea loc marți, 14 octombrie, de la ora 12:00, la Centrul Național de Fotbal Buftea.

ADVERTISEMENT

Niciunul dintre aceste meciuri nu va fi transmis la TV, însă cei care doresc să vadă la lucru noua echipa națională U19 a României o pot face pe FRF.tv. Canalul oficial al federației va difuza în direct cele două partide.

Când va începe România U19 campania de calificare la EURO 2026

Reprezentativa U19 a României se află în plină pregătire pentru preliminariile EURO 2026, iar cele două amicale împotriva Ciprului vin după ce în luna septembrie a întâlnit formațiile Danemarcei și Suediei. .

ADVERTISEMENT

În primul tur de calificări pentru turneul final de anul viitor, ”tricolorii” lui Adrian Dulcea vor juca, în perioada 12-18 noiembrie, contra Andorrei, Finlandei și Islandei. Grupa de calificare va fi găzduită de țara noastră. Primele două clasate din cele 14 grupe, împreună cu cea mai bună formație de pe locul 3, se vor califica în Turul de Elită din primăvara anului viitor.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay. Pe lângă țara gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele 7 câștigătoare de grupă din Turul de Elită.