Personajul Bambi, într-un film interzis copiilor. O nouă producție horror se pregătește de debut

Cei de la Disney au tot relansat în ultima perioadă celebrele animații clasice în varianta live-action. Odată cu ele însă, apar și o serie de filme de groază, care au la bază cam aceleași personaje.

Rhys Frake-Waterfield pregătește două producții horror

Spre exemplu, producătorul Rhys Frake-Waterfield se pregătește să lanseze un proiect total neobișnuit.

Celebra poveste ”Winnie the Pooh”, care a fost scrisă de A.A. Milne, va fi lansată într-o variantă horror, interzisă copiilor.

Surprinzător a fost însă că proiectul a prins deja la public deși încă nu a avut premiera.

Mai exact, ”Winnie the Pooh: Blood and Honey” a stârnit entuziasm pe rețelele de socializare și întrecut orice așteptare.

Cum arată poveste pe care și-a imaginat-o Rhys Frake-Waterfield? Un Winnie the Pooh, care devine criminal în serie.

Premiera filmului este programată pentru luna februarie 2023, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă mai mult.

Povestea prezentată de producător începe în Pădurea celor 100 de Stejari, unde Winnie, dar și restul prietenilor săi de pluș se întâlnesc zilnic cu băiețelul Christopher Robin, care se joacă împreună cu ei și le aduce de mâncare.

Ulterior însă, băiețelul crește și petrece din ce în ce mai puțin timp cu ei. Atunci când acesta ajunge la colegiu, ruptura va fi una totală, iar în tot acest timp, în pădure, disperarea, dar și răzbunarea se declanșează.

Astfel, în producția care va fi lansată anul viitor, Winnie devine sălbatic și ajunge să își ucidă aproape toți prietenii.

Lucrurile scapă de sub control în momentul în care Christopher Robin o va aduce și pe soția sa în Pădurea celor 100 de Stejari pentru a-i arăta vechii săi prieteni, iar ce va urma, va fi de-a dreptul dureros.

Producția pentru ”Bambi: The Reckoning” începe în ianuarie 2023

Între timp însă, până la lansarea filmului ”Winnie the Pooh: Blood and Honey”, Rhys Frake-Waterfield mai are în plan și o altă adaptare, de această dată a celebrei animații ”Bambi”, produsă de Disney în anul 1942.

se va numi ”Bambi: The Reckoning”, iar producția începe chiar din luna ianuarie 2023. Despre scenariu nu se cunosc prea multe detalii.

Pe de altă parte, mulți internauți se gândesc că Bambi va încerca să se răzbune după moartea mamei sale.

Regia pentru”Bambi: The Reckoning” îi aparține lui Scott Jeffrey, cel care a mai făcut și celebrul ”Exorcist Vengeance”, din 2021, iar Rhys Frake-Waterfield va rămâne tot producător.

”Bambi se va transforma într-o mașină de ucis vicioasă, care vă pândește din inima naturii. Pregătiți-vă să vedeți un Bambi furios!”, a dezvăluit Scott Jeffrey.